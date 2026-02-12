Már a negyeddöntők is rendkívül érdekesen alakultak, itt a magyar színekben indult Moon Wonjun időeredménye alapján bejutott volna az elődöntőbe, de végül ez más okok miatt nem sikerült. A csütörtöki elődöntőben aztán a korábban Magyarországot képviselő Liu Shaoang is jégre szállt, és a saját futamában jól versenyzett, de sajnos összegabalyodott a kanadai riválisával, aminek következtében ő nem, de a vetélytárs kicsúszott a pályáról.

Liu Shaoang nem jutott be a döntőbe

Fotó: STRINGER / cnsphoto

A most már kínai színekben indult Ádó végül a baleset után sebességet vesztett és csak a negyedikként ért a célba, így csak a B döntőben szerepelhet, éremért nem korcsolyázhat 1 000 méteren, csak a 6-10. helyekért versenyezhet.