A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nem úgy alakult a Liu fivérek számára, ahogy azt korábban megszokhattuk. Míg Liu Shaolin Sándor már a kijutás során akadályokba ütközött, Liu Shaoang bár minden egyéni távon ott volt a tűzközelben, végül érem nélkül zárta a játékokat: 500 méteren a 6. helyen végzett (megnyerve a B-döntőt), 1000 méteren szintén a 6., 1500 méteren pedig a 7. helyet szerezte meg.

Liu Shaoang érem nékül zárta a 2026-os téli olimpiát

Fotó: LI MING / XINHUA

Megannyi kommentelő kárörvendve írt a testvérek kudarcáról, arra célozva, hogy jobb lett volna maradniuk Magyarországon, ahol sikert sikerre halmoztak. Az édesanyjuk, Szabó Szabina azonban nem maradt csendben.

Szabó Szabina kiállt a fiai, Liu Shaolin és Liu Shaoang mellett

Szabina bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ez volt az első olimpia, ahol személyesen is ott lehetett a fiaival. Az édesanya szerint a közvélemény gyakran csak a csillogást látja, a mögötte lévő emberfeletti munkát nem.

Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll

– írta Szabina.

Az édesanya nem ment el szó nélkül a rosszindulatú megjegyzések mellett sem. Válasza azonban nem a visszavágás, hanem egy tanítás a méltóságról: „Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van. (...) Az elmúlt időszakban megtanultam egy fontos szót: 'Karma'. A karma azt jelenti, hogy minden cselekedetünk visszatér hozzánk. Nem büntetésként, hanem az élet természetes rendjeként.”

Bár a negatív hangok hangosak, a poszt alatt megjelenő több száz hozzászólás megmutatta: a rajongók és a barátok nem felejtik el, amit a testvérek a sportágért tettek. A kommentelők egységesen kiálltak Szabina és a fiúk mellett.

„Aki olimpia bajnok lett egyszer, az mindig olimpiai bajnok lesz! Ez nem múlik el, ez állandó” – írta egyikük, míg egy másik hozzászóló a fiúk emberi nagyságát emelte ki: „Nem csak a sportban mutatnak példát, hanem intelligenciájukkal, testvéri szeretetükkel ikonokká váltak!”