Hihetetlen egy szerda este volt, ahogy megírtuk, előbb Moon Wonjunt kizárták a férfi 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya negyeddöntőjében rossz start miatt (kiugrott). Ezután a szám címvédője, Liu Shaoang továbbjutott az elődöntőbe, ahol a második futamban volt érdekelt. Semmi gond nem volt a rajtnál, sajnos Shaoang negyedikként rótta a köröket, mindössze négyet, így az utolsó körben meg kellett kezdeni a támadást, hogy esélye legyen bejutni a késő esti fináléba.

Liu Shaoang nem jutott be a döntőbe 500 méteren

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Liu Shaoang elesett a futamában

A címvédő sajnos a támadása során elesett, így utolsóként ért be tetemes időhátránnyal a célba a saját futamában, ezért nem juthatott be a döntőbe. Ezúttal sem lesz címvédés 500 méteren, mint, ahogy eddig sem volt még a téli olimpián soha a férfiaknál.