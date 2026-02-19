Live
A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Ezt látnia kell!

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Nem jutott döntőbe a címvédő a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres futamában a milánói-corintiai téli olimpián. Liu Shaoang az elődöntőben kiesett, ezzel eldőlt, hogy érem nélkül zárja szereplését az idei játékokon. A korábban magyar színekben versenyző klasszis a közösségi médiában üzent a keserédes búcsú után.

Liu Shaoang címvédőként vágott neki az 500 méteres számnak, ám az elődöntőben elesett, így végül utolsóként ért be tetemes időhátránnyal a célba, ezért nem juthatott be a téli olimpia fináléjába. A magyar színekben kétszeres olimpiai aranyérmes klasszis a kínai csapattal nem tudott érmet nyerni Milánóban, a közösségi oldalán azonban egy meglepő poszt formájában mondott köszönetet mindenkinek.

(260218) -- MILAN, Feb. 18, 2026 (Xinhua) -- Liu Shaoang of China reacts after the short track speed skating men's 500m final B at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Milan, Italy, Feb. 18, 2026. (Xinhua/Li Ming) (Photo by Li Ming / Xinhua via AFP)
Liu Shaoang érem nélkül zárta a 2026-os téli olimpiát
Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang meglepő üzenetet küldött

A 27 éves korcsolyázó az Instagram-oldalán osztott meg egy történetet, amely egy rajzot ábrázol némi filozofikus üzenettel megspékelve.

Íme, Liu Shaoang posztjának tartalma, amelyet James Norbury Nagy Panda és Kicsi Sárkány című könyvéből idézett: 

„Melyik a fontosabb?” - kérdezte Nagy Panda. „Az út vagy a cél?” „A társaság” – felelte Kis Sárkány. 

A klasszis olimpikon mindenkinek köszönetet mondott, és a jelek szerint feldolgozta csalódottságát, vagy legalábbis palástolni próbálja azt. A kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók számára nem sikerült jól a 2026-os téli olimpia, ugyanis egyetlen ezüstöt szereztek (ahol még lehetséges lenne, női 1500 méteren valószínűtlen az újabb érem), holott az előzetes esélyek alapján nagyobb sikerekre lehetett volna számítani tőlük.

