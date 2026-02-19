Liu Shaoang címvédőként vágott neki az 500 méteres számnak, ám az elődöntőben elesett, így végül utolsóként ért be tetemes időhátránnyal a célba, ezért nem juthatott be a téli olimpia fináléjába. A magyar színekben kétszeres olimpiai aranyérmes klasszis a kínai csapattal nem tudott érmet nyerni Milánóban, a közösségi oldalán azonban egy meglepő poszt formájában mondott köszönetet mindenkinek.

Liu Shaoang érem nélkül zárta a 2026-os téli olimpiát

Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang meglepő üzenetet küldött

A 27 éves korcsolyázó az Instagram-oldalán osztott meg egy történetet, amely egy rajzot ábrázol némi filozofikus üzenettel megspékelve.

Íme, Liu Shaoang posztjának tartalma, amelyet James Norbury Nagy Panda és Kicsi Sárkány című könyvéből idézett:

„Melyik a fontosabb?” - kérdezte Nagy Panda. „Az út vagy a cél?” „A társaság” – felelte Kis Sárkány.

A klasszis olimpikon mindenkinek köszönetet mondott, és a jelek szerint feldolgozta csalódottságát, vagy legalábbis palástolni próbálja azt. A kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók számára nem sikerült jól a 2026-os téli olimpia, ugyanis egyetlen ezüstöt szereztek (ahol még lehetséges lenne, női 1500 méteren valószínűtlen az újabb érem), holott az előzetes esélyek alapján nagyobb sikerekre lehetett volna számítani tőlük.

