A négy évvel ezelőtti téli olimpián még magyar színekben versenyző Liu Shaoang az 1500 méteres szám elődöntőjében kicsúszott, és úgy tűnt, ezzel elúszott számára a továbbjutás. A kínaiak klasszisát azonban a második helyen célba érő japán riválisa szabálytalanul előzte, így őt kizárták, Liu viszont ennek révén ott lehetett a fináléban.
Liu Shaoang a hetedik helyen zárt a döntőben
A döntőben kilenc versenyző állt rajthoz, várható volt, hogy lesz bukás, vagy összeakadás. Az aranyérem óriási csatában a holland Jens van 't Wouté lett, Liu Shaoang pedig honfitársával, Szun Longgal együtt nagyot bukott, miután a brit Niall Treacy szabálytalankodott. A videózás után a vétkest kizárták, Ádó pedig ennek köszönhetően a 7. helyen végzett.
Az 1000 méteren is diadalmaskodó Van 't Wout a második aranyát nyerte Milánóban,
mögötte a dél-koreai Hvang Taehoné lett az ezüst, harmadiknak pedig nagy meglepetésre a lett Robert Kruzbergs ért a célba.
A két negyeddöntőben búcsúzott magyar versenyző közül Nógrádi Bence 28., míg a dél-koreai születésű Moon Wonjun 29. lett.
Eredmények:
Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1500 m, olimpiai bajnok:
Jens van 't Wout (Hollandia) 2:12.219 perc
2. Hvang Taehon (Koreai Köztársaság) 2:12.304
3. Robert Kruzbergs (Lettország) 2:12.376
...28. Nógrádi Bence
29. Moon Wonjun
