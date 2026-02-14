A négy évvel ezelőtti téli olimpián még magyar színekben versenyző Liu Shaoang az 1500 méteres szám elődöntőjében kicsúszott, és úgy tűnt, ezzel elúszott számára a továbbjutás. A kínaiak klasszisát azonban a második helyen célba érő japán riválisa szabálytalanul előzte, így őt kizárták, Liu viszont ennek révén ott lehetett a fináléban.

Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, ám ellenfele kizárása miatt fináléba jutott

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Liu Shaoang a hetedik helyen zárt a döntőben

A döntőben kilenc versenyző állt rajthoz, várható volt, hogy lesz bukás, vagy összeakadás. Az aranyérem óriási csatában a holland Jens van 't Wouté lett, Liu Shaoang pedig honfitársával, Szun Longgal együtt nagyot bukott, miután a brit Niall Treacy szabálytalankodott. A videózás után a vétkest kizárták, Ádó pedig ennek köszönhetően a 7. helyen végzett.

Az 1000 méteren is diadalmaskodó Van 't Wout a második aranyát nyerte Milánóban,

mögötte a dél-koreai Hvang Taehoné lett az ezüst, harmadiknak pedig nagy meglepetésre a lett Robert Kruzbergs ért a célba.

A két negyeddöntőben búcsúzott magyar versenyző közül Nógrádi Bence 28., míg a dél-koreai születésű Moon Wonjun 29. lett.

Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1500 m, olimpiai bajnok:

Jens van 't Wout (Hollandia) 2:12.219 perc

2. Hvang Taehon (Koreai Köztársaság) 2:12.304

3. Robert Kruzbergs (Lettország) 2:12.376

...28. Nógrádi Bence

29. Moon Wonjun

