A magyarok négy éve ugyan bronzérmet nyertek ebben a számban, csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez – utóbbi Milánóban is rajthoz állt.

Liu Shaoang a kínai csapattal döntőzött, de végül a bronzéremről is lemaradt

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Liu Shaoang vegyes váltóban ezúttal nem nyert érmet

A döntőben eleinte a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak vezettek, de az ázsiai csapat első női korcsolyázója megbotlott a második futása során, így a hatodik olimpiáján szereplő és olasz zászlóvivő Arianna Fontana az élre állt, ráadásul jelentős előnnyel. Ezt a három rivális nem tudta ledolgozni a táv hátralévő részében, a befejező ember Pietro Sighel pedig a magabiztos előny birtokában rendkívül vagány módon, háttal korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki.

A győztes mögött a kínaiak a második és harmadik helyet is elvesztették egy újabb botlás miatt,

ennek következtében a kanadaiaké lett az ezüst-, a belgáké pedig a bronzérem.

Az olaszoknál a 35 éves Fontana 12. ötkarikás érmét és a harmadik aranyát nyerte, ráadásul mind a hat olimpián dobogóra állhatott, melyen elindult – adta hírül az MTI.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak.

Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, 2000 m-es vegyes váltó, olimpiai bajnok:

Olaszország (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) 2:39.019 perc

2. Kanada (Kim Boutin, Courtney Sarault, Wiliam Dandjinou, Felix Roussel) 2:39.258

3. Belgium (Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Petre) 2:39.353