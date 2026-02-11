A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első versenynapján kedden a 2000 méteres vegyes váltóban a negyeddöntő és az elődöntő után a döntőt is megrendezték. A nap és a verseny nem a kínaiak kedve szerint alakult: a befutóember Liu Shaoang már semmit sem tehetet, negyedik helyen zárt a címvédő nemzet. Az aranyat az olaszok, az ezüstöt a kanadaiak, a bronzot a belgák vitték el.

Liu Shaoang szerint az egész csapat hibája ez a szereplés. (Fotó: STRINGER / cnsphoto)

Liu Shaoang sokatmondó fotót posztolt

Liu Shaoang a célban láthatóan dühös volt, de később már higgadtan nyilatkozott a magyar médiának. – Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki jól teljesített, s persze mondhatjuk, hogy a döntőben nekünk nem jött ki a lépés, de ugyanezt elmondhatják a hollandok is, akiknek meg az elődöntő nem sikerült, aztán a B döntőben olimpiai csúcsot futottak – mondta Liu Shaoang.

Az elszántságát később az Instagram-oldalán is megerősítette: egy olyan fotót osztott meg, amely azt mutatja, hogy a kínai csapat összetart, és azt írta alá: „Még mindig itt vagyunk, hogy harcoljunk.” S ehhez egy izmos karos és egy kínai zászlós emodzsit is hozzászúrt.

Így üzent Liu Shaoang. (Forrás: Instagram/Liu Shaoang)

A kínai médiában azt szúrta ki a Magyar Nemzet, hogy a döntő után a versenyzőik nagyon csalódottak voltak, és csak Liu Shaoang volt hajlandó nyilatkozni nekik. – Kár azért, ami történt. Tulajdonképpen a döntőig nagyon stabilak voltunk, itt azonban nagyobb volt a nyomás. De mindenkinek azt mondtam, ne hagyjuk, hogy ez az eredmény befolyásolja a jövőbeli céljainkat. Továbbra is előre kell tekintenünk – szögezte le.

Amikor az újságírók Csang Csutong és Szun Long hibáiról kérdezték volna, Liu Shaoang félbeszakította a kérdést.

Ez nem az ő hibájuk volt, hanem az egész csapatunk hibája. Ha veszítünk, együtt veszítünk, ha nyerünk, együtt nyerünk

– mondta. A 27 éves Liu Shaoang, akir a rövidpályás gyorskorcsolya csapat legrutinosabb tagjaként elismerte, hogy különleges helyzetben van, hiszen 1,4 milliárd ember elvárásainak kell megfelelnie.