A magyar férfi váltó mellett a kínai csapat sem jutott döntőbe férfi gyorskorcsolyában a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia hétfői napján, így mindkét nemzet a B-döntőben folytathatja. Liu Shaoang, a kínai váltó utolsó embereként hatalmas csatát vívott a továbbjutásért, ám megbotlott, és el is szállt a döntőbe kerülés esélye.

Mint ismert, a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összeállítású magyar férfi gyorskorcsolyaváltó nem jutott döntőbe 5000 méteren a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia hétfői napján. A rendkívül nehéz elődöntős futamból a kanadaiak, valamint az olaszok jutottak tovább, míg a kínai csapat Liu Shaoang megingása miatt lemaradt a döntőről.

(260216) -- MILAN, Feb. 16, 2026 (Xinhua) -- Liu Shaoang (1st L), Zhang Bohao (2nd L), Lin Xiaojun (2nd R) and Li Wenlong of China react after the short track speed skating men's 5000m relay semifinal at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Milan, Italy, Feb. 16, 2026. (Xinhua/Li Ming) (Photo by Li Ming / Xinhua via AFP)
Liu Shaoang hibázott az elődöntőben
Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang nem keresett kifogásokat

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok hatalmas csatát vívott a második helyért, ám hiába volt kedvezőbb helyzetben az olasz Pietro Sighellel szemben, végül hibázott, és az olasz pedig elkorizott mellette. Liu Shaoang számára nem ez volt az első balszerencsés eset a téli olimpián, s ez meg is látszódott rajta, hiszen a kínai beszámolók szerint lehajtott fejjel nyilatkozott az elődöntő után.

Mindenki nagyon jól teljesített, de amikor rám került a sor, én elbuktam. Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni. Nagyon együtt vagyunk csapatként, de én ma hibáztam, ezért még egyszer szeretnék mindenkitől elnézést kérni

– idézte Liu Shaoangot a Xinhua hírügynökség alapján a Magyar Nemzet.

A 27 éves sportoló eloszlatta a kételyeket, miszerint a megbillenését a jég okozhatta, egyáltalán nem keresett kifogást a hibájára.

A magyar négyes B döntőjét pénteken rendezik, a hétfői programban pedig még a női 1000 méter fináléja szerepel.

