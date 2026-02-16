Mint ismert, a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összeállítású magyar férfi gyorskorcsolyaváltó nem jutott döntőbe 5000 méteren a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia hétfői napján. A rendkívül nehéz elődöntős futamból a kanadaiak, valamint az olaszok jutottak tovább, míg a kínai csapat Liu Shaoang megingása miatt lemaradt a döntőről.

Liu Shaoang hibázott az elődöntőben

Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang nem keresett kifogásokat

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok hatalmas csatát vívott a második helyért, ám hiába volt kedvezőbb helyzetben az olasz Pietro Sighellel szemben, végül hibázott, és az olasz pedig elkorizott mellette. Liu Shaoang számára nem ez volt az első balszerencsés eset a téli olimpián, s ez meg is látszódott rajta, hiszen a kínai beszámolók szerint lehajtott fejjel nyilatkozott az elődöntő után.

Mindenki nagyon jól teljesített, de amikor rám került a sor, én elbuktam. Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni. Nagyon együtt vagyunk csapatként, de én ma hibáztam, ezért még egyszer szeretnék mindenkitől elnézést kérni

– idézte Liu Shaoangot a Xinhua hírügynökség alapján a Magyar Nemzet.

A 27 éves sportoló eloszlatta a kételyeket, miszerint a megbillenését a jég okozhatta, egyáltalán nem keresett kifogást a hibájára.

A magyar négyes B döntőjét pénteken rendezik, a hétfői programban pedig még a női 1000 méter fináléja szerepel.