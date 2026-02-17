Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Ezt látnia kell!

Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kínai csapat klasszisa, a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó nem versenyez a 2026-os téli ötkarikás játékokon, de a helyszínen szurkol testvérének. Liu Shaolin Sándor az 1500 méteres szám döntőjében óriási elánnal drukkolt Liu Shaoangnak, az erről készült felvétel a magyarok számára különösen megható lehet.

Liu Shaolin Sándor a magyar színekben elért sikerek, egy arany- és egy bronzérem után országot váltott öccsével, Liu Shaoanggal együtt. A milánói-corintiai téli olimpián azonban csak a fiatalabb Liu testvér versenyez, az idősebb fivér nem került be a kínai csapatba, az idei játékokon szurkolóként támogatja csapattársait.

Liu Shaolin Sándor ezúttal csak szurkolóként lehet jelen a téli olimpián
Liu Shaolin Sándor ezúttal csak szurkolóként lehet jelen a téli olimpián
Fotó: GAO JING / XINHUA

Liu Shaolin Sándor magyarul biztatta az öccsét

Liu Shaoang – magyar becenevén, Ádó – kínai színekben még nem nyert érmet az idei játékokon, ám címvédőként az 500 méteres távon még lehet esélye erre. Testvére lelkesen szorít neki a pálya mellől, ahogyan tette ezt az 1500 méteres szám fináléjában, melyben Liu Shaoang kicsúszott és végül a hetedik lett. 

A nemzetközi szövetség megosztott egy videót, amelyen Shaolin óriási elánnal szurkol a döntőben testvérének 

és a többi kínai versenyzőnek. 

A 30 éves klasszis ráadásul magyarul „Gyere, gyere!” felkiáltással biztatta Ádót – vette észre a Bors.

Liu Shaoang legutóbb a kínai férfi váltó tagjaként lépett jégre az 5000 méteres távon, de a magyar csapathoz hasonlóan a B döntőben folytathatja, emellett az 500 méteres egyéni számban is érdekelt még.

Kapcsolódó cikkek

Liu Shaoang drámai nyilatkozatot adott az elbukott elődöntő után
Dráma az olimpiai döntőben: Liu Shaoang nagyot bukott
Liu Shaoang sokatmondóan üzent a kínai kudarc után, félbeszakította a kérdést is

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!