Liu Shaolin Sándor a magyar színekben elért sikerek, egy arany- és egy bronzérem után országot váltott öccsével, Liu Shaoanggal együtt. A milánói-corintiai téli olimpián azonban csak a fiatalabb Liu testvér versenyez, az idősebb fivér nem került be a kínai csapatba, az idei játékokon szurkolóként támogatja csapattársait.

Liu Shaolin Sándor ezúttal csak szurkolóként lehet jelen a téli olimpián

Fotó: GAO JING / XINHUA

Liu Shaolin Sándor magyarul biztatta az öccsét

Liu Shaoang – magyar becenevén, Ádó – kínai színekben még nem nyert érmet az idei játékokon, ám címvédőként az 500 méteres távon még lehet esélye erre. Testvére lelkesen szorít neki a pálya mellől, ahogyan tette ezt az 1500 méteres szám fináléjában, melyben Liu Shaoang kicsúszott és végül a hetedik lett.

A nemzetközi szövetség megosztott egy videót, amelyen Shaolin óriási elánnal szurkol a döntőben testvérének

és a többi kínai versenyzőnek.

A 30 éves klasszis ráadásul magyarul „Gyere, gyere!” felkiáltással biztatta Ádót – vette észre a Bors.

Liu Shaoang legutóbb a kínai férfi váltó tagjaként lépett jégre az 5000 méteres távon, de a magyar csapathoz hasonlóan a B döntőben folytathatja, emellett az 500 méteres egyéni számban is érdekelt még.

