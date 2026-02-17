Nem sikerült a bravúr, a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó nem jutott döntőbe 5 000 méteren a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. A magyar csapat első alkalommal szerepel aranyérmesei nélkül az ötkarikás játékokon azóta, hogy 2018-ban megszületett hazánk első téli olimpiai győzelme. Az akkori váltóból a Liu testvérek már kínai színekben versenyeznek, azonban közülük csak Shaoang léphetett jégre Milánóban.

A Liu testvérek közül csak Shaoang került be a kínai csapatba

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Mennyire hiányoznak a Liu testvérek?

Többek között erre a kérdésre is kereste a választ a Szpíker Korner legújabb adása, melyben az is elhangzik, hogy a 30 éves Liu Shaolin Sándor talán már nem is szerepel több olimpián. A Liu testvéreket egyértelműen nem lehet pótolni, ez meg is mutatkozott a 2026-os téli olimpián, hiszen a sérülésektől sújtott magyar csapat eddig nem tudott érem közelbe kerülni. Amíg például vitorlázásban egyre nagyobb sikerek érkeztek a magyaroktól, addig a téli sportok terén még nem volt meg a kívánt áttörés.

A magyar csapaton túl az ötkarikás játékok legnagyobb történeteit is feldolgozta a Szpíker Korner, többek között az első brazil aranyérmet, Lindsey Vonn bukását és Ilia Malinin szereplését is. Témát szolgáltatott még a balhét hozó curlingtorna, valamint a norvégok klasszis síelője, a valaha élt legeredményesebb téli sportoló, Johannes Hösflot Klaebo. Utóbbi kapcsán még a Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi erőssége, Tokmac Nguen neve is előkerült.