Francesca Lollobrigida már a játékok elején az olaszok első számú kedvencévé vált. A női 3000 méteres gyorskorcsolyázásban nemcsak nyert, hanem egyenesen átírta a történelemkönyveket: 3:54.28-as idejével új olimpiai rekordot állított fel. Ráadásul tette mindezt a 35. születésnapján, megszerezve Olaszország legelső aranyérmét a saját rendezésű olimpiáján.
Az 5000 méteres döntő pedig egy igazi sportthriller volt: Lollobrigida 6:46.17-tel ért célba, mindössze 0,10 másodperccel megelőzve a holland Merel Conijnt. Ebben a számban a dobogós helyezésekről tényleg csak hajszálak döntöttek.
Lollobrigida: „A terhesség adott nekem valami pluszt”
A győzelem után Francesca nem a taktikáról beszélt elsősorban, hanem arról a belső változásról, amit fia, Tommaso érkezése hozott az életébe. A visszatérése nem volt egyszerű, de ahogy ő fogalmazott, az anyaság nem elvett az erejéből, hanem átalakította azt.
Ezt nemcsak magamért csináltam, hanem érte is. Hogy egy nap büszke lehessen rám. Nemcsak arra, hogy olimpiai bajnok vagyok, hanem a közös utunkra, amit végigcsináltunk
– nyilatkozta a verseny után a könnyeivel küzdve.
Már a felkészülés alatt is hangsúlyozta, hogy a prioritásai megváltoztak, ami paradox módon segítette a versenyzésben:
„A terhesség adott nekem valami pluszt. Olyan, mintha lenne egy új énem, akinek több energiája van" – mondta korábban a visszatéréséről. „Meg akartam mutatni az embereknek, hogy lehetsz anya, és visszatérhetsz sokkal erősebben, mint előtte.”
Tommaso üzenete: amikor a sport háttérbe szorul
Bár a sportteljesítmény lenyűgöző volt, az internetet mégis egy kisfiú, a 2023 májusában született Tommaso hódította meg. Az ő történetük az olimpia érzelmi csúcspontja lett, amely három felvonásban bontakozott ki a világ előtt.
1. A várakozás fájdalma
A felkészülés utolsó heteiben Francesca kénytelen volt távol lenni a családjától. Ebben az időszakban készült az a szívszorító videó, amelyen a kisfia a telefon képernyőjét nézve, sírva ismételgette: „Mamma, torna a casa!” (Anya, gyere haza!). Ez a felvétel pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, mert rávilágított arra az áldozatra, amit egy élsportoló anyának meg kell hoznia a sikerért.
2. A pillanat, amikor a sport háttérbe szorul
2026. február 7-én, miután Francesca megnyerte a 3000 méteres döntőt, nem a sajtóhoz vagy a dobogóhoz rohant először. Amint lecsatolta a korcsolyát, a lelátóhoz sietett, ahol a férje karjában ott volt a síró Tommaso. A kisfiú természetesen nem az olimpiai bajnokot látta benne, hanem az anyukáját, akit végre megölelhetett.
3. Az aranyérem, mint játékszer
A győzelem utáni interjúk alatt a világ egy egészen más arcát látta az olimpiának. Miközben az újságírók a rekordról kérdezték a bajnoknőt, Tommaso a nyakába akasztott nehéz aranyéremmel játszott, vagy éppen félrelökte a mikrofont, hogy az édesanyja csak rá figyeljen.
Ezek a videók adtak erőt az utolsó körökben. Tudtam, hogy bármi történik a jégen, otthon vár rám valaki, akinek én nem a bajnok, hanem egyszerűen csak az anyukája vagyok
– nyilatkozta később Francesca.
A név kötelez: Lollobrigida a filmsztár árnyékában?
A Lollobrigida név hallatán sokaknak a legendás olasz díva, Gina Lollobrigida ugrik be. Nem véletlen: Francesca az unokahúga a filmcsillagnak. Azonban ezen az olimpián Francesca végleg kilépett a híres név árnyékából. Ahogy ő maga viccelődött a rokonsággal kapcsolatban:
Ő egy igazi díva volt, én pedig a saját kis világomban, a sportban próbálok díva lenni.