Francesca Lollobrigida már a játékok elején az olaszok első számú kedvencévé vált. A női 3000 méteres gyorskorcsolyázásban nemcsak nyert, hanem egyenesen átírta a történelemkönyveket: 3:54.28-as idejével új olimpiai rekordot állított fel. Ráadásul tette mindezt a 35. születésnapján, megszerezve Olaszország legelső aranyérmét a saját rendezésű olimpiáján.

Az aranyérmes olasz Francesca Lollobrigida a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női 5000 méteres gyorskorcsolyaversenye után, Milánóban

Fotó: MTI/AP/Ben Curtis / MTI/AP/Ben Curtis

Az 5000 méteres döntő pedig egy igazi sportthriller volt: Lollobrigida 6:46.17-tel ért célba, mindössze 0,10 másodperccel megelőzve a holland Merel Conijnt. Ebben a számban a dobogós helyezésekről tényleg csak hajszálak döntöttek.

Lollobrigida: „A terhesség adott nekem valami pluszt”

A győzelem után Francesca nem a taktikáról beszélt elsősorban, hanem arról a belső változásról, amit fia, Tommaso érkezése hozott az életébe. A visszatérése nem volt egyszerű, de ahogy ő fogalmazott, az anyaság nem elvett az erejéből, hanem átalakította azt.

Ezt nemcsak magamért csináltam, hanem érte is. Hogy egy nap büszke lehessen rám. Nemcsak arra, hogy olimpiai bajnok vagyok, hanem a közös utunkra, amit végigcsináltunk

– nyilatkozta a verseny után a könnyeivel küzdve.