Az olaszok kedvence, Francesca Lollobrigida 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott. A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.

Francesca Lollobrigida aranyérmes a téli olimpián

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Francesca Lollobrigida olimpiai bajnok

A 35 éves sportoló a legendás olasz színésznő, a 2023-ban elhunyt Gina Lollobrigida unokahúga. Francesca eredetileg görkorcsolyázóként kezdte (16-szoros világbajnok ebben a sportágban), majd váltott jégre, hogy olimpiai álmát valóra válthassa.

A 2026-os hazai rendezésű játékok előtt súlyos vírussal küzdött, és a visszavonulást fontolgatta, ám végül karrierje csúcsára ért a milánói téli olimpián.

Lollobrigida nem akármilyen sikert ért el, ugyanis a születésnapján, olimpiai rekorddal nyerte meg az olaszok első aranyérmét

– győzelmét pedig a kisfiával ünnepelte meg.

női 3000 m, olimpiai bajnok:

Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p - olimpiai csúcs

2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54

3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93