Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Link másolása
Vágólapra másolva!
A hazai közönség előtt szereplő Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián szombaton.

Az olaszok kedvence, Francesca Lollobrigida 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott. A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.

Francesca Lollobrigida aranyérmes a téli olimpián
Francesca Lollobrigida aranyérmes a téli olimpián
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Francesca Lollobrigida olimpiai bajnok

A 35 éves sportoló a legendás olasz színésznő, a 2023-ban elhunyt Gina Lollobrigida unokahúga. Francesca eredetileg görkorcsolyázóként kezdte (16-szoros világbajnok ebben a sportágban), majd váltott jégre, hogy olimpiai álmát valóra válthassa. 

A 2026-os hazai rendezésű játékok előtt súlyos vírussal küzdött, és a visszavonulást fontolgatta, ám végül karrierje csúcsára ért a milánói téli olimpián

Lollobrigida nem akármilyen sikert ért el, ugyanis a születésnapján, olimpiai rekorddal nyerte meg az olaszok első aranyérmét 

– győzelmét pedig a kisfiával ünnepelte meg.

női 3000 m, olimpiai bajnok:

Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p - olimpiai csúcs

2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54

3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!