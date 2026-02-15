Live
Tényleg mesebeli a történet. „Egy brazil síelő vagyok, aki a szívéből fakadó brazil erővel versenyezve lett olimpiai bajnok" – nyilatkozta Lucas Pinheiro Braathen az ESPN tévécsatornának, miután nemcsak Brazília, de egész Dél-Amerika történetének első téli ötkarikás aranyérmesévé lépett elő szombaton a férfi óriás-műlesiklás megnyerésével.

A sikert a bormiói pályán érte el az édesanyja révén brazil, édesapja ágán norvég sportoló, Lucas Pinheiro Braathen, aki Oslóban született, és szülei válása után költözött a dél-amerikai országba.

Brazília új hőse, az olimpia bajnok Lucas Pinheiro Braathen
Brazília új hőse, az olimpia bajnok Lucas Pinheiro Braathen 
Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU

Hogyan lett focista helyett alpesi síző Lucas Pinheiro Braathen?

A 25 éves Pinheiro Braathen, aki az olimpiai megnyitón a brazilok zászlóvivője volt, 2022-ben, Pekingben még Norvégiát képviselte, de aztán szponzorációs kérdésekben összetűzésbe került a norvég szövetséggel, majd egy évre felhagyott a síeléssel. 

A versenyzéshez már brazilként tért vissza, s az első világkupa-sikerét követően most történelmi aranyérmet nyert.

Elmondása szerint az alpesi síelés Norvégiában olyan, mint a futball Brazíliában, de esetében ez nem így volt – írja az MTI.

Szülőhazámban azt mondják, hogy a norvégok síléccel a lábukon születnek, de ez rám nem volt igaz. Én a futballt részesítettem előnyben, s Ronaldinho volt a kedvencem. Az első szerelmem a futball volt, nem a síelés, fogalmam sincs, hogyan lettem alpesi síelő"

 –  mesélte.

Mostani aranyérméhez még újabb medált tehet hozzá, mivel hétfőn műlesiklásban is indul.

