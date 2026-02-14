A bormiói pályát az első futam első harminc helyezettje fordított sorrendben telejsítette a kora délutáni második körben, ezután következtek a hátrébb állók, köztük Úry is. Az első futam után meggyőző fölénnyel vezetett a brazil Lucas Pinheiro Braathen: az édesanyja révén brazil, az édesapja ágán norvég versenyzőhöz képest ugyanis csupán Marco Odermatt állt egy másodpercen belül kerülni, ám az ezen a játékokon utolsó aranyesélyét kihasználni igyekvő címvédő is 95 százados hátrányból várta a folytatást.

Lucas Pinheiro Braathen történelmi aranyérmet nyert a téli olimpián

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Lucas Pinheiro Braathen történelmet írt

Egyre romló viszonyok között, sűrű hóesésben került sor a második futamra, amelyben Braathen a 11. legjobb időt síelte, így 58 századmásodpercet megőrzött előnyéből Odermatt előtt. Ezzel a téli ötkarikás játékok történetének első dél-amerikai érmét nyerte a brazilok zászlóvivője – számolt be róla az MTI.

Úry 5.68 másodperces lemaradással a 33. helyen állt az első futam után, a Fullsport SE 22 éves sportolója így hárommal rajtolt Braathen után, és összességében 9.30 másodpercces hátránnyal zárt a 32. pozícióban.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás hátproblémákkal küzdve a 41. lett.

Férfi óriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

Lucas Pinheiro Braathen (Brazília) 2:25.00 perc (1. futam: 1:13.92 perc, 2. futam: 1:11.08 perc)

2. Marco Odermatt (Svájc) 2:25.58 (1:14.87, 1:10.71)

3. Loic Meillard (Svájc) 2:26.17 (1:15.49, 1:10.68)

...32. Úry Bálint 2:34.30 (1:19.60, 1:14.70)