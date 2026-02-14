Live
Úry Bálint 32. lett a szombati óriás-műlesiklásban a milánói-cortinai téli olimpián, amelyen történelmi brazil aranyérem született.

A bormiói pályát az első futam első harminc helyezettje fordított sorrendben telejsítette a kora délutáni második körben, ezután következtek a hátrébb állók, köztük Úry is. Az első futam után meggyőző fölénnyel vezetett a brazil Lucas Pinheiro Braathen: az édesanyja révén brazil, az édesapja ágán norvég versenyzőhöz képest ugyanis csupán Marco Odermatt állt egy másodpercen belül kerülni, ám az ezen a játékokon utolsó aranyesélyét kihasználni igyekvő címvédő is 95 százados hátrányból várta a folytatást.

Brazil's Lucas Pinheiro Braathen reacts after winning the men's giant slalom alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 14, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Lucas Pinheiro Braathen történelmi aranyérmet nyert a téli olimpián
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Lucas Pinheiro Braathen történelmet írt

Egyre romló viszonyok között, sűrű hóesésben került sor a második futamra, amelyben Braathen a 11. legjobb időt síelte, így 58 századmásodpercet megőrzött előnyéből Odermatt előtt. Ezzel a téli ötkarikás játékok történetének első dél-amerikai érmét nyerte a brazilok zászlóvivője – számolt be róla az MTI.

Úry 5.68 másodperces lemaradással a 33. helyen állt az első futam után, a Fullsport SE 22 éves sportolója így hárommal rajtolt Braathen után, és összességében 9.30 másodpercces hátránnyal zárt a 32. pozícióban.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás hátproblémákkal küzdve a 41. lett.

Férfi óriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

Lucas Pinheiro Braathen (Brazília) 2:25.00 perc (1. futam: 1:13.92 perc, 2. futam: 1:11.08 perc)

2. Marco Odermatt (Svájc) 2:25.58 (1:14.87, 1:10.71)

3. Loic Meillard (Svájc) 2:26.17 (1:15.49, 1:10.68)

...32. Úry Bálint 2:34.30 (1:19.60, 1:14.70)

 

