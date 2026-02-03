A két klasszis, Luke Littler és Humphries hetedszer találkozott egymással major torna döntőjében, és minden eddiginél emlékezetesebb csatát vívtak. Humphries elképesztő számokat produkált: 105,51-es körátlaggal és 46 százalékos kiszállózással játszott, sőt 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított. A hajrá azonban Littleré volt: az utolsó két játszmát megnyerve a kétszeres világbajnok végül megszerezte pályafutása 11. major trófeáját.

Luke Littler szerint nincs Phil Taylornál jobb

Luke Littlernél is van jobb?

A döntőben összesen 25 darab 180-as dobás született, a torna végén pedig Humphries nem spórolt a dicsérettel: a 19 éves Littlert minden idők legjobb dartsosának nevezte, sőt a 16-szoros világbajnok Phil Taylor elé helyezte őt a képzeletbeli rangsorban.

– Szerintem ő minden idők legjobbja. Egyszerűen nem roppan meg a nyomás alatt, bármit megteszel, nem hat rá – fogalmazott Humphries.

Littler azonban sportszerűen és határozottan reagált a kijelentésre.

– Nem hallottam pontosan, mit mondott, csak azt, hogy a közönség többször felmorajlott.

De Phil Taylort senki sem fogja megelőzni. Még akkor sem én leszek a legjobb, ha több címet nyerek nála

– jelentette ki a világranglista-éllovas.

A fiatal sztár elárulta, idén még komoly céljai vannak: szeretné megszerezni az egyetlen hiányzó major trófeát, az Európa-bajnokságot, valamint visszahódítaná a Premier League-serleget is.