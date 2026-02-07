Live
Életreszóló élmény, kihagyhatatlan lehetőség részt venni a téli olimpián. Így van ezzel a kanadai műkorcsolyázó, Madeline Schizas is, akinek az egyetemi tanárához kellett fontos kéréssel fordulnia emiatt.

A négyszeres országos bajnok Madeline Schizas a közösségi médiában közzétette az egyetemi tanárának írt levelét, amiben arra kérte a professzort, hogy tegyen kivételt az esetében, hiszen a tanulmányai mellett a téli olimpián is részt kellett vennie.

Madeline Schizas egyetemi tanulóként vesz részt a téli olimpián
Madeline Schizas egyetemi tanulóként vesz részt a téli olimpián
Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Madeline Schizas a tanulmányai miatt került bajba a téli olimpián

Schizas az Ontario állambeli McMaster Egyetemen tanul szociológiát, és azt hitte, hogy az egyik fontos feladat leadási határideje vasárnapra esik. 

Kiderült, hogy a dolgozatát már pénteken le kellett volna adnia, így úgy tűnik, hogy a téli olimpián való részvétele mellett a hétvégén tanulnia is kell majd Olaszországban 

– amennyiben megkapja a halasztás lehetőségét.

A 22 éves kanadai sportolónak az idei a második téli olimpiája, négy évvel ezelőtt Pekingben is indult. A 150 cm magas Schizas még nem nyert érmet sem ötkarikás, sem világbajnoki versenyen, de reméli, hogy Olaszországban sikerül megfordítania a szerencséjét.

Bár az olimpiai szintű korcsolyázás és az egyetemi tanulmányok összeegyeztetése bonyolultnak tűnik, Schizas szerint ez biztosítja az egyensúlyt az életében.

