A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap reggeli híre szerint újabb két férfi 400-as (futás) egyéni csúcs született. Elképesztő 4x400-as férfiváltója lehet Magyarországnak, ha valamelyik közelgő világversenyre mindenki, aki szóba jöhet, egészségesen és csúcsformában érkezik. Már tavaly is fedett pályás világbajnoki bronzérem, illetve országos csúcsok szegélyezték ennek a stafétának az útját, és azóta óriási fejlődések mentek végbe egyénileg, elég csak az idei beltéri idényre gondolni.

Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

Molnár Attila 45.08-ról 45.01-re szorította le az egyéni rekordját, ami nem tűnik nagy különbségnek, de hogy mégis mennyire az, azt jól jelzi, hogy ez már Európa-csúcs, ezen a szombaton pedig a váltó másik két potenciális tagja javított nagyot. Szinte egyszerre érkezett a hír, hogy odaát, vagyis Amerikában Kovács Árpád 46.56-ra, és hogy itthon, egészen pontosan Nyíregyházán Plisz Balázs 46.81-re faragta pályafutása legjobb rövidpályás idejét. Előbbi 46.89-es fedett pályás egyéni csúccsal vágott neki az évnek, utóbbi 47.40-essel – 33 és 59 századmásodperces fejlődés, ez a váltóban együtt majdnem egy teljes másodperc. Előbbi ezzel ráadásul megdöntötte egyeteme, a Harvard rekordját 400 méteren, utóbbi pedig már másodszor javított idén az egyénijén.