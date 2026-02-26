Az olimpia alatt az Origón is beszámoltunk arról, hogy Sofia Samodelkina a műkorcsolyázók rövidprogramjában magyar motívumokkal varázsolta el a közönséget Milánóban. Ruhája piros-fehér-zöld színekben pompázott, és csárdásra táncolt a téli ötkarikás játékokon. Samodelkina 68,74 pontot kapott programjára, amelyben az olasz zeneszerző, Vittorio Monti magyar csárdásának feldolgozására táncolt (végül a 10. helyen végzett az összetettben).

A magyar csárdásra táncolt a téli olimpián a kazah műkorcsolyázó

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Nagy sikere volt a magyar csárdásnak az olimpián

A Mandiner most arról számolt be, hogy a hazatérés után az ünnepi fogadtatás mellett nem akármilyen anyagi jutalmat is kapott a versenyző, konkrétan Samodelkina és a jeges válogatott vezetőedzője, Aszem Kaszanova egyszobás asztanai lakások kulcsait vehették át.