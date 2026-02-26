Február 22-én ugyan véget ért az olaszországi téli olimpia, de még mindig szolgáltat érdekes témákat a sport szerelmeseinek. Példának okáért itt volt egy rendkívül fiatal kazah olimpikon, aki a verseny alatt a magyar csárdásra táncolt a műkorcsolyázók között, és ezzel vívta ki magának a nemzetközi elismerést, plusz otthon nem akármilyen jutalomban is részesült.
Az olimpia alatt az Origón is beszámoltunk arról, hogy Sofia Samodelkina a műkorcsolyázók rövidprogramjában magyar motívumokkal varázsolta el a közönséget Milánóban. Ruhája piros-fehér-zöld színekben pompázott, és csárdásra táncolt a téli ötkarikás játékokon. Samodelkina 68,74 pontot kapott programjára, amelyben az olasz zeneszerző, Vittorio Monti magyar csárdásának feldolgozására táncolt (végül a 10. helyen végzett az összetettben).
Nagy sikere volt a magyar csárdásnak az olimpián
A Mandiner most arról számolt be, hogy a hazatérés után az ünnepi fogadtatás mellett nem akármilyen anyagi jutalmat is kapott a versenyző, konkrétan Samodelkina és a jeges válogatott vezetőedzője, Aszem Kaszanova egyszobás asztanai lakások kulcsait vehették át.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!