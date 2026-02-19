Mint arról az Origo is beszámolt, a kínai Ning Csung-jen lett az olimpia bajnok 1500 méteres gyorskorcsolyában, a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás játékokon. A magyar színekben versenyző Kim Minszok egészen a 11. párosig az élen állt, de aztán két olimpiai csúcs is született, a koreai születésű magyar olimpikon pedig a hetedik helyen zárt. A magyar pontszerzés tehát elmaradt, ez Minszokon is érezhető volt, aki a számot követően rendkívül csalódottan értékelt.

A magyar olimpikon hetedik helyen végzett 1500 méteren

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar olimpikon drámai nyilatkozatot tett

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell” – fogalmazott az MTI-nek Kim Minszok, miután a hetedik helyen végzett 1500 méteres gyorskorcsolyában.

A 26 éves olimpikon nagyon bekezdett a futamában, féltávhoz közelítve jelentős előnyt dolgozott ki az akkori éllovassal szemben, de aztán elmerevedett, s mindössze 24 századot tudott megőrizni az előnyéből. Később kiderült, Kim 1:45.13 perces eredménye kevésnek bizonyult az éremhez, de még a pontszerzéshez is.

Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel.

Kim Minszok kijelentette, hogy a következő négy évben is versenyezni akar

„Csalódott vagyok és elnézést kérek azoktól, akik mindvégig támogattak és bíztak bennem. Szerettem volna Magyarországnak megnyerni az első ötkarikás érmet gyorskorcsolyában, ezt nem sikerült elérnem, amiért bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől” – tette hozzá.

Kim nyolc napja, a gyengébbik számában 11. lett, csütörtöki hetedik helye pedig azt jelenti, hogy Magyarországnak továbbra is egyetlen olyan gyorskorcsolyázója van, aki pontszerző helyen, azaz a legjobb hat között végzett, méghozzá Pajor Kornél, aki negyedik lett 10 000 méteren az 1948-as, St. Moritz-i játékokon.

Eredmény, g yorskorcsolya, férfi 1500 m:

1. Ning Csung-jen (Kína) 1:41.98 perc - olimpiai csúcs