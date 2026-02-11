A szerdai eseményt az MBH székházában rendezték, amit Puskás András vezérigazgató-helyettes szimbolikusnak nevezett. Mint mondta, az egykori Tiszti kaszinó sportos épület volt, egyes termek különböző sportoknak adtak otthont, ahol a tisztek eltölthették szabadidejüket. Jelezte, akadt vívóterem is, a sajtótájékoztató helyszínén, a bálteremben pedig Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály is megfordult.
Stratégiai együttműködés a paralimpiai csapattal
Puskás András kiemelte, hogy „hátrányból indulva is képesek lehetünk kiemelkedő teljesítményekre”, illetve úgy fogalmazott: a sport és a pénzügyi szektor is hosszú távú gondolkodást, tervezést igényel a siker érdekében. Az MBH Bank évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak, stratégiai partnere a MOB-nak, szponzori együttműködésben áll több klubbal és sportszövetséggel. Az MPB-vel kötött szerződés pedig tovább erősíti az MBH Bank elkötelezettségét az esélyegyenlőség és a közösségi értékteremtés mellett. A megállapodás értelmében az MBH Bank a jövőben „A Magyar Paralimpiai Csapat Támogatója” megjelölést viselheti.
Szabó László, az MPB elnöke az együttműködés jelentőségéről kiemelte, hogy „megbízható, jó kezekben van a parasport pénze”. Hozzátette, megnyugtató, hogy az MBH Bank számára a sport stratégiai ágazat, a cég elkötelezett a sport iránt.
Rekordszámú regisztráló az idei programsorozatra
Elhangzott, hogy a jövő héten már kilencedik alkalommal kerül sor a Magyar Parasport Napjára (MPN), amelynek célja, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a parasportokat. Újdonság, hogy az országos nap résztvevői köre idén az iskolák és óvodák mellett cégekkel bővül, amellyel ismét szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élőkre és a sport fontosságára.
Szabó László emlékeztetett arra, hogy 56 éve, 1970. február 22-én Zuglóban alapították meg az első magyarországi, mozgáskorlátozottak sportjával foglalkozó egyesületet. A magyar Országgyűlés pedig 2017-ben egyhangúlag fogadta el, hogy február 22-e legyen a Magyar Parasport Napja. Az elnök beszélt arról, hogy mivel az idén vasárnapra esik február 22-e, ezért az intézmények 20-án vagy 23-án rendezik meg a Magyar Paralimpia Napját. Eddig már 470 iskola, óvoda, illetve cég regisztrált az eseményre, de regisztráció nélkül is meg lehet tartani az eseményt.
Az idei eseménysorozat nagykövetei Kuttor-Bragmayer Zsanett duatlonban világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok győztes triatlonista, valamint Mocsári Bence paralimpiai 5. helyezett paratriatlonista.
Érzékenyítés és élményszerzés országszerte
„Célunk, hogy minél több intézményben ismerkedjenek meg a parasportokkal, érezzék meg, mit jelent például kerekesszékben ülve vívni. Aztán otthon a gyerekek meséljék el a szüleiknek, nagyszüleiknek az élményeiket” – foglalta össze Szabó László, aki kiemelte a két központi ünnepséget: február 20-án a Ludovikán rendezik meg a parasport bajnokságot, és ekkor adják át az Év parasport edzője díjat, 23-án 10 órakor tartják meg az Olimpiai Parkban a hagyományos koszorúzást és megemlékezést.
A sajtótájékoztató sportági bemutatóval ért véget, a jelenlévők a bocciát és a vaksakkot ki is próbálhatták.
PROGRAMAJÁNLÓ – MAGYAR PARASPORT NAPJA 2026
MPN2026 Parasport Mini Bajnokság
Az esemény keretében adják át az „Év Parasport Edzője” díjat is.
- Mikor? 2026. február 20., péntek | 9:30–12:00
- Hol? Ludovika Aréna (1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 25.)
Megemlékezés és koszorúzás
Ünnepélyes tisztelgés a magyar parasportolók sikerei előtt.
- Mikor? 2026. február 23., hétfő | 10:00
- Hol? Olimpia park (1055 Budapest)