A szerdai eseményt az MBH székházában rendezték, amit Puskás András vezérigazgató-helyettes szimbolikusnak nevezett. Mint mondta, az egykori Tiszti kaszinó sportos épület volt, egyes termek különböző sportoknak adtak otthont, ahol a tisztek eltölthették szabadidejüket. Jelezte, akadt vívóterem is, a sajtótájékoztató helyszínén, a bálteremben pedig Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály is megfordult.

Boccia-bemutató a Magyar Parasport Napjához kapcsolódó sajtótájékoztatón az MBH Bank székházában – a résztvevők ki is próbálták a sportágat.

Forrás: MPB

Stratégiai együttműködés a paralimpiai csapattal

Puskás András kiemelte, hogy „hátrányból indulva is képesek lehetünk kiemelkedő teljesítményekre”, illetve úgy fogalmazott: a sport és a pénzügyi szektor is hosszú távú gondolkodást, tervezést igényel a siker érdekében. Az MBH Bank évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak, stratégiai partnere a MOB-nak, szponzori együttműködésben áll több klubbal és sportszövetséggel. Az MPB-vel kötött szerződés pedig tovább erősíti az MBH Bank elkötelezettségét az esélyegyenlőség és a közösségi értékteremtés mellett. A megállapodás értelmében az MBH Bank a jövőben „A Magyar Paralimpiai Csapat Támogatója” megjelölést viselheti.

Szabó László, az MPB elnöke az együttműködés jelentőségéről kiemelte, hogy „megbízható, jó kezekben van a parasport pénze”. Hozzátette, megnyugtató, hogy az MBH Bank számára a sport stratégiai ágazat, a cég elkötelezett a sport iránt.

Rekordszámú regisztráló az idei programsorozatra

Elhangzott, hogy a jövő héten már kilencedik alkalommal kerül sor a Magyar Parasport Napjára (MPN), amelynek célja, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a parasportokat. Újdonság, hogy az országos nap résztvevői köre idén az iskolák és óvodák mellett cégekkel bővül, amellyel ismét szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élőkre és a sport fontosságára.

Az MNP napi sajtóeseményen balról jobbra: Kuttor-Bragmayer Zsanett, a Magyar Parasport Napja 2026 nagykövete; Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke; Puskás András, az MBH Bank Államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese; valamint Mocsári Bence, a Magyar Parasport Napja 2026 nagykövete.

Szabó László emlékeztetett arra, hogy 56 éve, 1970. február 22-én Zuglóban alapították meg az első magyarországi, mozgáskorlátozottak sportjával foglalkozó egyesületet. A magyar Országgyűlés pedig 2017-ben egyhangúlag fogadta el, hogy február 22-e legyen a Magyar Parasport Napja. Az elnök beszélt arról, hogy mivel az idén vasárnapra esik február 22-e, ezért az intézmények 20-án vagy 23-án rendezik meg a Magyar Paralimpia Napját. Eddig már 470 iskola, óvoda, illetve cég regisztrált az eseményre, de regisztráció nélkül is meg lehet tartani az eseményt.