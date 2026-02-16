A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia páros rövidprogramjában a Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei alkotta magyar műkorcsolyapáros egyéni csúcsot korcsolyázott, az Európa-bajnokságon elért 73.32 pontjuk után most 73.87 pontot kaptak. Ezzel az eredménnyel tükörsimán ott vannak azok között, akik bemutathatják a kűrjüket is az olimpián.

A magyar színeket képviselő Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a negyedik legmagasabb pontszámot kapta

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Negyedik helyen a magyar páros

Az már az első három csoport 11 indulója után kiderült, hogy nagyszerű előadásokat láthat a teltházas publikum a Forum di Milánóban, ahol így felettébb magas színvonalú verseny lesz, ugyanis az esélytelenebb indulók között is akadt három olyan produkció, amely átlépte a hetvenpontos határt, köztük a címvédő kínai kettősé és a vezető kanadai duóé, ráadásul Lia Pereira és Trennt Michaud jobb pontszámot kapott, mint amit valaha elértek a magyarok.

A bordó ruhában pompázó Pavlova és a bordó felsőt és fekete nadrágot viselő Sviatchenko elsőként lépett jégre a legjobb nyolc egységet felvonultató utolsó két csoportból. Az orosz születésű páros Michael Jackson Earth song című slágerére remek emeléssel és háromfordulatos dobással kezdett, amely után

Sviatchenko megingás nélkül kapta el partnerét. Ezt követően tökéletesen sikerült a háromfordulatos dobott Lutz, végül pedig az ugrott tripla toeloop is, ezzel a magyar páros a rövidprogram legnehezebb részen túl volt. Az egykezes emelés után Sviatchenko a vállán "megtáncoltatva" engedte vissza a jégre Pavlovát,

ugyanakkor kissé lassúnak tűnt, ahogy pörgette a párját. A lépéssorban és a forgásokban látszólag remek összhang volt kettejük között, talán a lendület hiányzott kissé belőle – írja az MTI.

Bár a közönség nem igazán jött lázba az előadástól,

a pontozók mégis magasra értékelték a látványos hiba nélküli előadást, ugyanis Pavlováék 73,87 pontot kaptak, ami pályafutásuk legjobb eredménye. Több mint fél ponttal múlták felül az egyéni csúcsukat, melyet a januári Európa-bajnokságon értek el, ahol végül bronzérmesként zártak.

„A legjobb eredményünket kaptuk, ami hihetetlen. Az atmoszféra lenyűgöző volt, a közönség elképesztően hangos volt, láttuk a magyar zászlókat is, ami nagyon büszkévé tett minket!" - értékelt lelkesen Pavlova, aki szót ejtett az egyetlen hibájukról is.

A lépéssorra, nem tudjuk miért, de csak hármas nehézségi szintet kaptunk, nem négyest, de ez rendben van, viszont az új emelésre végre megkaptuk a négyes szintet. Ha újra futhatnánk a programot, akkor se változtatnánk semmit, ez életünk legjobb és legfelemelőbb versenye. Eleinte nem foglalkoztunk azzal, hogy ez egy olimpia, próbáltuk normális versenyként kezelni,

de az új emelés után éreztük, hogy ez nem más, mint az olimpia."