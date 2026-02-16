A „Védjük meg a magyar sportot!” elnevezésű petíció mögött többek között olyan nagyságok állnak, mint a kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, Nagy Tímea, vagy a Paks labdarúgócsapatának csatára, Böde Dániel.

A Paks csatára, Böde Dániel is részt vett a petícióban

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A magyar sport nagyságai a Sportegyesületek Országos Szövetségének kezdeményezése mellett

Az elmúlt években a magyar sportolók fantasztikus sikereket értek el, ezek mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll. A kezdeményezés arra kéri azokat, akik számára fontos a magyar sport jövője, hogy álljanak ki sportolóink, edzőink és a következő generáció mellett.

A petíciót a Nemzeti Sport honlapján lehet kitölteni.