Vannak bűncselekmények, amelyek jóval túlmutatnak önmagukon, és hosszú évekre – sőt évtizedekre – beírják magukat egy ország kollektív emlékezetébe. Marian Cozma 2009. február 8-án elkövetett meggyilkolása ilyen tragédia volt. A román válogatott kézilabdázó halála nemcsak a magyar sportéletet rázta meg, hanem mély társadalmi, közéleti és igazságszolgáltatási vitákat is elindított, amelyek hatása tizenhét évvel később is érezhető. Marian Cozma a MKB Veszprém KC játékosaként rövid idő alatt vált közönségkedvenccé. A 2 méter 10 centi magas, rendkívüli fizikumú beállós nemcsak erejével, hanem személyiségével is meghatározó alakja lett a csapatnak. Csapattársai szerint mindig mosolygott, közösségteremtő volt, és a pályán kívül is összetartotta a játékosokat. Szakmai megítélése alapján a legnagyobb európai klubok figyelmét is felkeltette, sokak szerint a világ egyik legjobb beállója válhatott volna belőle. Petre Cozma, aki 17 éve elveszítette a fiát, már a temetőbe sem tud kimenni az évfordulón, drámai vallomása mindenkit megrázott ez ügyben.

Marian Cozma (középen) minden szempontból igazi óriás volt

Fotó: Török Attila Nemzeti Sport

Marian Cozma édesapja súlyos beteg

A Borsonline írta meg Petre nyilatkozatát, aki elmondta, hogy fia halála óta egyik komoly betegség éri a másikat a családban: „Hosszú ideje cukorbeteg vagyok, és sajnos annyira romlott az állapotom, hogy öt hónapja le kellett vágják a lábam. Augusztusban volt a műtét, combtól vágták le a bal lábamat... A feleségem és a lányok kimennek. Én most nem tudok, mert levágták a lábam. De a család mindig gondozza a sírt. A fiam sírja tisztább, mint sok embernek a háza.”

A veszprémi szurkolók és a kézilabdaközösség azóta is rendszeresen megemlékezik Marian Cozmáról. Szobra a Veszprém Aréna közelében áll, neve pedig a klub és a város történetének része lett. Csapattársai visszaemlékezései szerint nemcsak kivételes sportoló volt, hanem olyan ember is, akinek a jelenléte hiányzik az öltözőkből és a pályáról (nem is csoda, hogy Cozma fényképe a mai napig ott lóg a veszprémi öltöző falán).