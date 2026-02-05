A poszthoz Eszter azt írta: „Ilyen cuki fotósorozatot még nem láttál.” A megosztás időzítése azért is beszédes, mert Marozsán Fábiánnak friss az Australian Open-élménye: a harmadik körben a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen kétszettes előnyről kapott ki egy ötszettes drámában.

Marozsán Fábián az emlékezetes Australian Open-kiesés után még szomorú volt

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Karvalics Eszter és Marozsán Fábián egy párt alkotnak

A Bors cikke szerint Karvalics Eszter személyi edzőként, táplálkozási szakértőként és pszichológusként is dolgozik, a közösségi oldalán pedig több mint 30 ezren követik.

A Kisalföld korábban arról írt, hogy Eszter versenyzői vonalon is letette már a névjegyét. INBA-versenyen abszolút kategóriát nyert, majd a Las Vegas-i Natural Olympián is eredményesen szerepelt: két arannyal és egy ezüsttel tért haza.

Eszter sportos életmódja és versenyzői múltja mellett az is érdekes, hogy egy táplálékkiegészítős márka csapatában is dolgozik, amely Marozsánnal együttműködésben áll.