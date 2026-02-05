Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar sportvilág új álompárja? Úgy tűnik, Marozsán Fábián a pályán kívül most tényleg révbe ért: a Bors szúrta ki, hogy a magyar teniszező kedvese, Karvalics Eszter több romantikus, közös fotóval „vállalta fel” a kapcsolatukat az Instagramon.

A poszthoz Eszter azt írta: „Ilyen cuki fotósorozatot még nem láttál.” A megosztás időzítése azért is beszédes, mert Marozsán Fábiánnak friss az Australian Open-élménye: a harmadik körben a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen kétszettes előnyről kapott ki egy ötszettes drámában.

Marozsán Fábián az emlékezetes Australian Open-kiesés után még szomorú volt Fotó: PAUL CROCK / AFP
Marozsán Fábián az emlékezetes Australian Open-kiesés után még szomorú volt
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Karvalics Eszter és Marozsán Fábián egy párt alkotnak

A Bors cikke szerint Karvalics Eszter személyi edzőként, táplálkozási szakértőként és pszichológusként is dolgozik, a közösségi oldalán pedig több mint 30 ezren követik.

A Kisalföld korábban arról írt, hogy Eszter versenyzői vonalon is letette már a névjegyét. INBA-versenyen abszolút kategóriát nyert, majd a Las Vegas-i Natural Olympián is eredményesen szerepelt: két arannyal és egy ezüsttel tért haza.

Eszter sportos életmódja és versenyzői múltja mellett az is érdekes, hogy egy táplálékkiegészítős márka csapatában is dolgozik, amely Marozsánnal együttműködésben áll.

  • Még több cikk
A színpad szuperszexi királynője a profik útjára lépett
Dráma az Australian Openen: hiába volt kétszettes előnyben Marozsán, kikapott a korábbi világelsőtől
A szenzációsan menetelő Marozsán Fábiánt csak a kegyetlen időjárás tudta megállítani

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!