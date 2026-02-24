A 49. születésnapját kedden (ma) ünneplő amerikai klasszis, Floyd Mayweather és a két esztendővel fiatalabb Fülöp-szigeteki sztár, Manny Pacquiao szeptember 19-én lép szorítóba Las Vegasban.

Újra összecsap egymással Floyd Mayweather és Manny Pacquiao

Fotó: JOHN GURZINSKI / AFP

Jön a Mayweather–Pacquiao meccs visszavágója

A 2015. május 2-án rendezett első meccsüket simán nyerte Mayweather, igaz, riválisa előzőleg közölte, hogy vállsérüléssel küszködik, de nem akart visszalépni a találkozótól, amely 410 millió dolláros csúcsbevételt hozott.

Mayweather 2007-ben, 2015-ben, legutóbb pedig 2017-ben jelentette be visszavonulását. Több súlycsoportban is világbajnok volt, tökéletes mérlege ötven veretlen mérkőzést számlál. Az elmúlt kilenc évben időnként bemutatómeccseket vállalt,

amelyek sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozók voltak. Ezek közül a következő az 59 éves Mike Tyson ellen esedékes április 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

A mesés vagyonával szívesen kérkedő amerikai kijelentette, a történelem meg fogja ismételni önmagát.

Egyszer már bokszoltam vele, és legyőztem őt. Most is így lesz"

– fejtette ki, arról azonban egyikük sem beszélt, hogy melyik súlycsoportban csapnak össze a Sphere elnevezésű, gömb alakú csarnokban.

„Eleget vártak a rajongók, megérdemlik ezt a visszavágót" – közölte a Pacmannek becézett ázsiai öklöző.

Azt akarom, hogy Floyd ezzel az egy vereséggel élje le az életét, és mindig emlékezzen arra, hogy ki verte meg őt"

– tette hozzá Pacquiao, aki április 18-án az orosz Ruszlan Provodnyikovval száll szembe felhozó meccsen Las Vegasban. Az ő profi mérlege 51 győzelemből, kilenc vereségből és két döntetlenből áll - írja az MTI.

A 2021-ben egyedüliként nyolc súlycsoportban szerzett vb-övvel visszavonult Pacquiao politikusként is aktív, 2016-tól 2022-ig szenátor volt hazájában, 2022-ben pedig az elnöki tisztségre is kandidált.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

A Mayweather vs. Pacquiao visszavágónak a Las Vegas-i Sphere ad otthont, és a Netflix fogja élőben közvetíteni.