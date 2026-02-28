Danyiil Medvegyev nyerte meg a 3,3 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornát. Az orosz Medvegyev játék nélkül diadalmaskodott a fiánáléban, miután ellenfele, a holland Tallon Griekspoor sérülés miatt nem állt ki ellene.
A harmadik helyen kiemelt Medvegyev másodszor diadalmaskodott az egyesült arab emírségekbeli viadalon. A volt világelső úgy jutott be a fináléba, hogy egyetlen szettet sem vesztett.
Medvegyev másodszorra diadalmaskodott Dubajban
Griekspoor az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovot verte két játszmában az elődöntőben, s a meccs után azt mondta, fájlalja a combhajlító izmát, így ha nem nyerte volna meg a második szettet, feladta volna a mérkőzést.
Nem így szeretek döntőt nyerni. Remélem, Griekspoor sérülése nem súlyos, gyors felépülést kívánok neki"
- idézi az MTI az ellenfele visszalépését kommentáló Medvegyevet.
Marozsán Fábián - sorozatban harmadszor - már az első fordulóban kiesett Dubajban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!