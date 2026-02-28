A harmadik helyen kiemelt Medvegyev másodszor diadalmaskodott az egyesült arab emírségekbeli viadalon. A volt világelső úgy jutott be a fináléba, hogy egyetlen szettet sem vesztett.

Danyiil Medvegyev játék nélkül diadalmaskodott

Fotó: Fadel Senna/AFP

Medvegyev másodszorra diadalmaskodott Dubajban

Griekspoor az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovot verte két játszmában az elődöntőben, s a meccs után azt mondta, fájlalja a combhajlító izmát, így ha nem nyerte volna meg a második szettet, feladta volna a mérkőzést.

Nem így szeretek döntőt nyerni. Remélem, Griekspoor sérülése nem súlyos, gyors felépülést kívánok neki"

- idézi az MTI az ellenfele visszalépését kommentáló Medvegyevet.

Marozsán Fábián - sorozatban harmadszor - már az első fordulóban kiesett Dubajban.