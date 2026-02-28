Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
Danyiil Medvegyev nyerte meg a 3,3 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornát. Az orosz Medvegyev játék nélkül diadalmaskodott a fiánáléban, miután ellenfele, a holland Tallon Griekspoor sérülés miatt nem állt ki ellene.

A harmadik helyen kiemelt Medvegyev másodszor diadalmaskodott az egyesült arab emírségekbeli viadalon. A volt világelső úgy jutott be a fináléba, hogy egyetlen szettet sem vesztett.

Russias Danyiil Medvegyev reacts during his mens singles semi-final match against Canada's Felix Auger-Aliassime at the Dubai Duty Free Tennis tournament in Dubai on February 27, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
Danyiil Medvegyev játék nélkül diadalmaskodott 
Fotó: Fadel Senna/AFP

Medvegyev másodszorra diadalmaskodott Dubajban

Griekspoor az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovot verte két játszmában az elődöntőben, s a meccs után azt mondta, fájlalja a combhajlító izmát, így ha nem nyerte volna meg a második szettet, feladta volna a mérkőzést.

Nem így szeretek döntőt nyerni. Remélem, Griekspoor sérülése nem súlyos, gyors felépülést kívánok neki" 

- idézi az MTI az ellenfele visszalépését kommentáló Medvegyevet.

Marozsán Fábián - sorozatban harmadszor - már az első fordulóban kiesett Dubajban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!