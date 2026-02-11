A norvég Sturla Holm Laegreid pályafutása második olimpiai érmét nyerte, mivel négy évvel ezelőtt aranyérmes volt a váltóval. A 28 éves versenyzőnek minden oka meglett volna az ünneplésre, ő azonban sokkolta a világot, amikor verseny utáni interjú során élő egyenes adásban tudatta, hogy megcsalta élete szerelmét az olimpia előtt.

Fotó: Franck Fife/AFP

Megcsalta élete szerelmét a norvég sílövő

A verseny után Laegreid a norvég NRK csatorna kamerája előtt könnyek között vallott élete legnagyobb hibájáról.

Van valaki, akivel meg akartam osztani ezt, aki lehet, hogy ma nem néz minket. Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével, a világ legszebb és legkedvesebb emberével. Három hónappal ezelőtt pedig elkövettem életem legnagyobb hibáját, és megcsaltam őt”

– kesergett a 28 éves sportoló, aki elmondta, hogy egy héttel ezelőtt már beszélt a barátnőjének a hűtlenségéről.

Laegreid hozzátette, hogy ez volt élete legrosszabb hete, majd könnyeivel küszködve így folytatta:

Az életemben már megvolt az aranyérem, és biztosan sokan másképp látják a dolgokat, de én csak őt látom. A sport csak másodlagos volt az elmúlt napokban. Igen, bárcsak megoszthatnám ezt most vele”

– mondta sílövő, aki hangsúlyozta, hogy példakép szeretne lenni, de azt is vállalnia kell, ha hibázott.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



"I had a gold medal in my life, and there are… pic.twitter.com/VDB1pNlRue — Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026

Laegreid azért is akarta robbantani ezt a bombát, mert így szerette volna visszaszereznie szerelme bizalmát.

Már úgyis utál engem, és remélem, talán ez ráébreszti, mennyire szeretem. Valószínűleg még mindig nem dolgozta fel a múlt heti üzenetet, de remélem, van fény az alagút végén mindkettőnk számára. És hogy még mindig tud szeretni engem”

– nyilatkozta a norvég, aki a verseny előtti éjszaka döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a hűtlenségét.

„Tegnap este valamilyen felismerésem volt, hogy le kell dobnom ezt a bombát. Aztán majd meglátjuk, mi történik. Nincs vesztenivalóm” – tette hozzá.

A verseny után az érmesek sajtótájékoztatóján a norvég sílövő elmondta, hogy nem akarta ellopni a show-t és bízik benne, hogy a nyilatkozata csak néhány napig lesz téma. Laegreid emellett azt is elárulta, hogy az interjúja után még nem érkezett reakció a szerelmétől.