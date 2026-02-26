Az Origón is beszámoltunk arról, hogy 2024 novemberének közepén óriási érdeklődés mellett rendezték meg Texas államban, az AT&T Arénában a Mike Tyson - Jake Paul-bokszmeccset, amelyet végül az utóbbi nyert meg pontozással. Rengeteg rajongó szerint azonban az 58 éves Tyson, aki egy igazi vadállat volt fénykorában, nem akarta kiütni Pault, sőt, egyesek szerint előre megbeszélték a bunyó végeredményét. Ebbe a sorba állt be majd másfél évet követően napjaink egyik nemrég visszavonult bokszcsillaga, Terence Crawford is.

Mike Tyson 2024 novemberében csapott össze a YouTuber Jake Paullal

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson Jake Paul elleni meccse még mindig vitákat szül

„Szerintem meg volt rendezve a meccs. Sose láttam még Tysont a kesztyűit harapdálni, és… minden erejére szüksége volt, hogy ne üsse meg Pault. Szívszorító látni, hogy egy ikon így vonul vissza” – mondta Crawford Joe Rogannek a The Joe Rogan Experience podcastben. Mondjuk a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy Tyson ismét kötelek közé lép, méghozzá Floyd Mayweather ellen majd tavasszal (egészen pontosan majd április 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban).