Lassan másfél éve már annak, hogy a címben szereplő két úriember összecsapott a ringben. Már a mérkőzés után felröppentek olyan hírek, hogy csalás történhetett, és Mike Tyson direkt veszítette el a bunyót Jake Paul ellen. Nos, még mindig van új a nap alatt, Terence Crawford állt éppen elő azzal, hogy miért volt bunda az egész.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy 2024 novemberének közepén óriási érdeklődés mellett rendezték meg Texas államban, az AT&T Arénában a Mike Tyson - Jake Paul-bokszmeccset, amelyet végül az utóbbi nyert meg pontozással. Rengeteg rajongó szerint azonban az 58 éves Tyson, aki egy igazi vadállat volt fénykorában, nem akarta kiütni Pault, sőt, egyesek szerint előre megbeszélték a bunyó végeredményét. Ebbe a sorba állt be majd másfél évet követően napjaink egyik nemrég visszavonult bokszcsillaga, Terence Crawford is. 

Mike Tyson 2024 novemberében csapott össze a YouTuber Jake Paullal
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Mike Tyson Jake Paul elleni meccse még mindig vitákat szül

„Szerintem meg volt rendezve a meccs. Sose láttam még Tysont a kesztyűit harapdálni, és… minden erejére szüksége volt, hogy ne üsse meg Pault. Szívszorító látni, hogy egy ikon így vonul vissza” – mondta Crawford Joe Rogannek a The Joe Rogan Experience podcastben. Mondjuk a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy Tyson ismét kötelek közé lép, méghozzá Floyd Mayweather ellen majd tavasszal (egészen pontosan majd április 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban).

 

