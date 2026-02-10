Gergely István szerint Milák Kristóf visszatért a medencébe, erről a Sport TV, Mai helyzet című műsorában beszélt. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó szerint Milák továbbra is sok fejfájást okoz a klubjának és még mindig nem döbbent rá, mekkora tehetséget kapott.

Milák Kristóf végzi a medencés edzéseket

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf rendesen edz

Gergely István szerint Milák Kristóf már medencés edzéseket végez, de a helyzet nem ilyen egyszerű.

„Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne használni. Itt nem okvetlenül csak arról van szó, hogy a Budapesti Honvédnak hozzon eredményeket. Ez sokkal többről szól. Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént. Mi azt szeretnénk, ha Kristóf ebben tudná megtalálni azt az életszépséget, amit egy ilyen tehetség mellett kötelező lenne, vagyis minden logikus gondolkozás szerint meg lehetne találni. Ő még az úszásban nem találta meg, ő még azt érzi, hogy nem szereti az úszást” – mondta Gergely, aki külön kiemelte, hogy Milák „úszik, edz rendesen, januártól megkezdte az edzéseket. Készül, és azt gondolom, ha Milák Kristóf készül, akkor nem a döntőben való részvételre készül, hanem a dobogóra való felállásra.”

Milák Kristóf felkészülése a 2024-es olimpia előtt is nagy figyelmet kapott, ahogy azóta is. Sokáig nem lehetett tudni, készül-e a játékokra vagy sem, és ha igen, akkor hogy. Párizsban végül egy arany- és egy ezüstérmet nyert 100 és 200 méteres pillangóúszásban.