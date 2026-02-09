Live
Ilyet sem gyakran látni. Botrányos jelenetekbe torkollott a csehországi Clash 15 MMA-gála főmérkőzése, amely mindössze néhány másodperc után ért véget. A nehézsúlyú összecsapáson Pali Hari és Vaclav „Baba Yaga” Mikulasek csapott össze, ám a küzdelem hamar véres káoszba fulladt.

Az MMA-mérkőzés kezdetét követően alig telt el pár pillanat, amikor Pali Hari megharapta ellenfele, Vaclav Mikulasek fülét, ami azonnal elkezdett vérezni.

Botrányba fulladt a csehországi MMA-meccs
Botrányba fulladt a csehországi MMA-meccs
Fotó: X

Mike Tysont utánozta az MMA-harcos?

A bíró nem habozott: azonnali kizárással véget vetett a meccsnek. 

Bár az összecsapást „no rules”, azaz szabályok nélküli mérkőzésként hirdették meg, a fülharapás még ebben a kategóriában is tiltott.

A botrány azonban itt nem ért véget. 

Hari gyorsan elhagyta az oktogont, ám ekkor a sarokemberek és a közönség egy része is rátámadt: sörösdobozok és székek repültek felé, miközben teljes káosz alakult ki a ketrec körül.

A fülharapás a küzdősportok egyik legsötétebb oldala, amelynek legismertebb példája Mike Tyson és Evander Holyfield 1997-es bokszmérkőzése. Akkor a feldühödött Tyson mindkét alkalommal beleharapott Holyfield fülébe, az egyikből pedig egy darabot is kiharapott. Az eset súlyos következményekkel járt: Tyson bokszengedélyét bevonták, 3 millió dollárra bünették, és egy évet kellett várnia, mire újra ringbe léphetett.

A Clash 15 gálát „Bloody Valentines” (Véres Valentin) néven hirdették meg, és a szervezők ígéretéhez híven valóban extrém eseményeket láthatott a közönség. 

Az est során összesen 11 mérkőzést rendeztek, a botrányba fulladt főmeccs pedig csak tovább erősítette a kelet-európai MMA-gálák hírnevét.

Ezeken a rendezvényeken nem ritkák a különleges, sokszor sokkoló párosítások sem: előfordulnak férfi–nő elleni meccsek, három a három elleni küzdelmek, vagy más, a UFC világától teljesen idegen formátumok. Korábban Angliában, Blackburnben például Eddie Hall – 2024-ben, 167 kilogrammos testsúllyal – két testvér ellen lépett ketrecbe, és már az első menetben véget vetett a küzdelemnek.

