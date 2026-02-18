Live
A téli olimpia szerda esti programja finoman fogalmazva sem úgy kezdődött, ahogy azt a magyar szurkolók elképzelték. Moon Wonjunt kizárták a férfi 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya negyeddöntőjében rossz start miatt (kiugrott).

Az Origón is beszámoltunk két napja arról, hogy a magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői napján. Szerda kora este jöttek is a negyeddöntők, összesen négy, amelynek az első felvonásában állt rajthoz Wonjun.

Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe
Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe
Fotó: WANG ZHAO / AFP

Kiesett Moon Wonjun 

Sajnos még az igazi küzdelem előtt kiesett a magyar színekben induló versenyző, aki kiugrott a startnál, amelyet nagyjából azonnal vissza is fújtak a bírók és kizárták hazánk olimpikonját.

A második futamban a korábban magyar színekben olimpiai aranyérmet nyert Liu Shaoang címvédőként továbbjutott az elődöntőbe (második lett).

 

