Az Origón is beszámoltunk két napja arról, hogy a magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői napján. Szerda kora este jöttek is a negyeddöntők, összesen négy, amelynek az első felvonásában állt rajthoz Wonjun.

Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Kiesett Moon Wonjun

Sajnos még az igazi küzdelem előtt kiesett a magyar színekben induló versenyző, aki kiugrott a startnál, amelyet nagyjából azonnal vissza is fújtak a bírók és kizárták hazánk olimpikonját.

A második futamban a korábban magyar színekben olimpiai aranyérmet nyert Liu Shaoang címvédőként továbbjutott az elődöntőbe (második lett).