Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői napján.

A dél-koreai születésű Moon Wonjun futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, ugyanakkor a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz. A négy éve a sprinterek között bronzérmes kanadai Steven Dubois egyértelműen a futam favoritja volt, mellette még a japán Mijata Sogóval és a kazah Gyenyisz Nyikisával kellett megküzdenie az FTC gyorskorcsolyázójának.

(R-L) Hungary's Moon Wonjun, South Korea's Hwang Dae-heon, Japan's Shogo Miyata compete in the short track speed skating men's 1500m quarter-final during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Ice Skating Arena in Milan on February 14, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)
Moon Wonjun továbbjutott 500 méteren
Fotó: WANG ZHAO / AFP

Moon Wonjun és Liu Shaoang is továbbjutott 500 méteren

Moon a start után ugyan csak negyediknek tudott csak besorolni, de két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is remek manőverrel, a belső íven megelőzte, és mivel az utolsó kanyarban nem csúszott ki, Dubois mögött a második helyen ért célba, ezzel továbbjutott – írta meg az MTI. A saját futamát a négy éve még magyar színekben versenyző Liu Shaoang is megnyerte, a kínaiak sztárja is magabiztosan lépett tovább.

A férfi 500 méter végcsatározásait a negyeddöntőtől kezdődően szerdán rendezik a téli olimpián.

Ami a magyar küldöttség női versenyzőjét illeti, Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!