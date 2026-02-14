A dél-koreai születésű Moon bíztató formát mutatott 1000 méteren, márpedig neki – mint a legtöbb ázsiai származású versenyzőnek – a leghosszabb táv a kedvence. Bár a futamában ott volt két kiváló rivális, így egykori honfitársa, a címvédő Hvang Taehon és a négy éve még magyarként olimpiai bajnok, de már kínai színekben versenyző Liu Shaoang személyében, Moonnak mégis reális esélye volt az elődöntőre, mert a futamból hárman jutottak tovább. Az FTC sportolója a szokásának megfelelően a hatfős mezőny végén helyezkedett, majd féltávnál mindenkit körbekorcsolyázva élre állt. Azonban az utolsó két körben előbb a két favorit, Hvang és Liu Shaoang, majd a japán Mijata Sogo és a francia Etienne Bastier is megelőzte, így ötödikként búcsúzott.

Moon Wonjun számára nem sikerült a bravúr 1500 méteren

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Moon és Nógrádi is nehéz riválisok ellen versenyzett

Nógrádinak még nehezebb dolga volt, mert együtt korcsolyázott az 1000 méter arany- és ezüstérmesével, azaz a holland Jens van T'Wouttal és a kínai Szun Lunggal is. A nyitóünnepség magyar zászlóvivője eleinte próbált elöl helyezkedni, de aztán teljesen hátraszorult, ezen a pozíción nem is tudott változtatni, csak a kicsúszott kínai Lin Hsziao-csünt tudta megelőzni – számolt be róla az MTI.

A férfiak leghosszabb távjának küzdelme 21.49-től az elődöntővel folytatódik.

Ami a magyar hölgyeket illeti, az 1000 méteres verseny selejtezőjében a kisebb lábsérüléssel bajlódó Végi Diána Laura továbbjutott,

Somodi Maja viszont kiesett.

A női 1000 méter a negyeddöntőtől hétfőn folytatódik.

Kapcsolódó cikkek