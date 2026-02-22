Nagy Tímea 16 éve a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik, ma már a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítményvezetője. Kétszeres ötkarikás aranyérmesként nagy izgalommal vagy csak nyugodtan, a tévé elől követi az olimpiai eseményeket?

Bár így lenne, de sajnos nagyon izgulok és nagyon várok minden egyes versenynapot. Ez az olimpia kifejezetten kemény, hiszen nagy bukásokat, nagy drámákat látunk. Nagyon átérzem az ő világukat, hiszen velem is ugyanez történt Atlantában. Nagyon büszke vagyok Magyarország negyedik helyére is, a műkorcsolyázókra. Tudom, hogy van némi visszhangja a pontozásnak, de maga a gyakorlat, a kűr, az felemelő volt.

Nagy Tímea ma már nem a páston alkot maradandót

Fotó: MW archív

Nagy Tímea a padlóról állt fel

Említette, hogy van tapasztalata a téren, hogyan lehet bukás után talpra állni, sőt a csúcsra jutni. Mit tanácsolna azoknak, akik most hasonló élményeket szereztek?

Azok az emberek, akik már ott vannak az olimpián, már végigjárták azt az utat, ahol meg kellett tanulniuk felállni a kudarcok után. Ennek ellenére ez mindig nagyon nehéz. Nekem egyetlen mondat segített, amikor az edzőm felhívott, és csak annyit mondott:

Nekem továbbra is a világ egyik legjobb vívója vagy.

Nem kellett se kibeszélnem mással, se pszichológushoz mennem. Ez a mondat nekem elég volt, hogy újra tudjam kezdeni. Udvarhelyi Gábor mondata indította meg a felkészülést a sydney-i olimpiára.

Kétszeres olimpiai bajnokként most egy egészen más helyszínen dolgozik, nem a vívás világában. Nem gondolt arra, hogy a saját sportágában kellene visszaadni valamit a felhalmozott tudásból?

Amikor sportoló voltam, már akkor tudtam, hogy mindenképpen sporttal szeretnék foglalkozni a későbbiekben is, de közben azt is tudtam, hogy gyerekorvos is szeretnék lenni. Nagyon sok dolog volt a fejemben, hogy mi szeretnék lenni. Pontosan ezért elvégeztem a szakedzőit és a gyógypedagógiai főiskolát is. És itt szólt közbe az élet. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor adódott egy lehetőség a Hajós Alfréd Uszodában, hogy rendezvényszervező legyek. Így kezdtem el itt dolgozni.