Nagy Tímea 16 éve a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik, ma már a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítményvezetője. Kétszeres ötkarikás aranyérmesként nagy izgalommal vagy csak nyugodtan, a tévé elől követi az olimpiai eseményeket?
Bár így lenne, de sajnos nagyon izgulok és nagyon várok minden egyes versenynapot. Ez az olimpia kifejezetten kemény, hiszen nagy bukásokat, nagy drámákat látunk. Nagyon átérzem az ő világukat, hiszen velem is ugyanez történt Atlantában. Nagyon büszke vagyok Magyarország negyedik helyére is, a műkorcsolyázókra. Tudom, hogy van némi visszhangja a pontozásnak, de maga a gyakorlat, a kűr, az felemelő volt.
Nagy Tímea a padlóról állt fel
Említette, hogy van tapasztalata a téren, hogyan lehet bukás után talpra állni, sőt a csúcsra jutni. Mit tanácsolna azoknak, akik most hasonló élményeket szereztek?
Azok az emberek, akik már ott vannak az olimpián, már végigjárták azt az utat, ahol meg kellett tanulniuk felállni a kudarcok után. Ennek ellenére ez mindig nagyon nehéz. Nekem egyetlen mondat segített, amikor az edzőm felhívott, és csak annyit mondott:
Nekem továbbra is a világ egyik legjobb vívója vagy.
Nem kellett se kibeszélnem mással, se pszichológushoz mennem. Ez a mondat nekem elég volt, hogy újra tudjam kezdeni. Udvarhelyi Gábor mondata indította meg a felkészülést a sydney-i olimpiára.
Kétszeres olimpiai bajnokként most egy egészen más helyszínen dolgozik, nem a vívás világában. Nem gondolt arra, hogy a saját sportágában kellene visszaadni valamit a felhalmozott tudásból?
Amikor sportoló voltam, már akkor tudtam, hogy mindenképpen sporttal szeretnék foglalkozni a későbbiekben is, de közben azt is tudtam, hogy gyerekorvos is szeretnék lenni. Nagyon sok dolog volt a fejemben, hogy mi szeretnék lenni. Pontosan ezért elvégeztem a szakedzőit és a gyógypedagógiai főiskolát is. És itt szólt közbe az élet. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor adódott egy lehetőség a Hajós Alfréd Uszodában, hogy rendezvényszervező legyek. Így kezdtem el itt dolgozni.
Honnan jött, hogy ennyire a gyerekekkel akar foglalkozni?
A gyerekek a mindeneim. Mindig négy gyerkőcöt szerettem volna, de az élet úgy hozta, hogy csak három lett. De ők csodálatosak.
Gondolom, az uszodában is elég sok gyerek megfordul. Ez valamennyire kárpótolja, amiért nem gyerekekkel foglalkozik?
Én dolgoztam óvodában is három évet. Az 1996-os olimpia előtt államvizsgáztam, majd aranyesélyesként érkezve elég nagyot buktam Atlantában. Utána kerestem egy civil foglalkozást, hogy építsem mellette a civil életemet is. Így kerültem a VII. kerületi Dob utcai óvodába, mint már diplomával rendelkező logopédus. Ma már nem az a fontos, hogy velük foglalkozom, hanem hogy értük teszek mindent. Nekik üzemeltetjük az uszodát, biztosítjuk a pályákat. Minden egyes fejlesztésnél figyeljük, nekik hogy lenne a legjobb, mi az, ami leginkább elősegíti a fejlődésüket.
Hogy fért meg egymás mellett a civil munka és az élsport?
Megfért. Ha az ember akar valamit, akkor mindent bele tud sűríteni a mindennapjaiba. Versenyzőkénzt munka és sport, utána meg gyerekek és sport töltötték ki a napjaimat. Le kell mondani jó néhány dologról, de ezt megtanuljuk, ez természetes nekünk.
Kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnokként nyugodtan ülhetne a babárjain, akár hátra is dőlhetne. Miért választotta mégis azt, hogy ennyire aktívan részt vesz a mindennapi sportéletben?
Sosem voltam olyan ember, aki a saját kis dombocskáján üldögél és nézegeti a tükörben magát, hogy mit ért el az életben. Én mindig azt mondtam, amikor valamit elértem, hogy akkor jöjjön a következő kihívás, legyen egy újabb cél az életemben. A sport véget ér, de akkor is kellenek célok, hogy legyen miért felkelni reggel.
Három gyerek nem jelentett volna elég kihívást?
Amikor megszületett Csenge lányom, utána sokat otthon voltam. Amikor a gyerekek picik voltak, akkor ugyan vívtam, de nem volt civil foglalkozásom. Egyszerűen fel sem merült bennem, hogy én ne dolgozzak. Igen, a három apróság mellett nem volt megállás, főleg úgy, hogy teljesen egyedül neveltem őket. Erre mondom azt, hogy amikor végig jársz egy utat a sportban, ami tele van tűzdelve nehézséggel, örömmel, könnyel, sírással, akkor természetesé válik, hogy mindent meg lehet és meg kell csinálni.
Ez a mai sportolóknak is ennyire természetes?
Én nem nagyon látok olyan sportolót, aki ne kezdene valamit az életével a sportpályafutása után. Ugyan találkoztam már olyan sportolóval, aki teljesen hátradőlt a sportkarrierje után, nem is tudtam vele közös témáról sokáig beszélgetni, mert annyira másképp gondolkodunk.
Nagy Tímea nem hallgat másokra
Mennyire van napi kapcsolatban élsportolókkal? Vannak, akik esetleg tanácsot kérnek öntől?
Én most már nem olimpiai bajnokként vagyok jelen az uszodában, hanem létesítményvezetőként, és sajnos időnként én vagyok az, aki odamegy hozzájuk, és megrángatom a köntösüket, hogy haló, észnél legyünk. A legnagyobb szeretettel és a legnagyobb odafigyeléssel vagyok feléjük, hiszen azt lessük, hogyan tudnánk megkönnyíteni a felkészülésüket. Nekem a sport, a gyerekek a szívügyem, úgyhogy én ebből nem is tudok engedni.
Tudják az uszodában, hogy ki az a Nagy Tímea?
Sosem csinálok problémát abból, ha nem tudják. Miért kéne tudniuk? Ez egy másik közeg. Már elmúltam 55, nem probléma, ha nem tudják, de vannak alapdolgok, amik fájnak. Sok kolléga dolgozik mellettem, asztalosok, karbantartók, akik minden nap értük jönnek be, és javítják meg a kaput vagy a hálót. Ha nekik nem köszönnek, akkor bizony odamegyek hozzájuk. Bemutatkozom, hogy Nagy Tímea vagyok az uszoda létesítményvezetője, és kérem, hogy tiszteljék meg a kollégáimat egy köszönéssel. Lehet, hogy utána összedugják a fejüket, és azt mondják: „ki volt ez a vén banya, olyan ismerős volt?” Akkor lehet összerakják, hogy mintha sportoló lett volna.
16 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén. Mit emelne ki? Milyen állapotok voltak és hova sikerült onnan eljutni ennyi idő alatt?
A Hajós Alfréd Uszoda mindig is egy családias légkörű uszoda volt. Az én szívemnek azért is kedves, mert rendszeresen lejártam ide hajnali négykor, amikor még úgy gondoltam, hogy fel tudok készülni az olimpiára. Az edzőm, Udvarhelyi Gábor ide járt futni, és nagyon sokszor futottunk körbe a szigeten. Az uszoda a szívemhez nagyon közel álló hely. Amikor ide jöttem dolgozni, már voltak olyan jelek, hogy nagyon komoly fejlesztéseket kell eszközölni. Rendezvényszervezőként kezdtem, majd néhány év múlva létesítményvezetővé váltam. A 2017-es vizes-vb-re megépült a Duna Aréna, ott már segédkeztem, mint külsős munkavállaló, és 2019-ben kaptam meg, mint létesítményvezető. A civil pályafutásom csúcsa, hogy a Duna Aréna létesítményvezetője lehetek. Jelenleg mindkét uszoda kiemelt beruházásnak minősül, hiszen a 2027-es elit illetve masters vizes-világbajnokság egy-egyhelyszínéül szolgálnak majd.
Milyen célokkal várja a következő éveket?
Most beszéltem a munkáról, de még nagyon sok olyan dolog van az életemben, ami számomra fontos. Én vagyok a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke. Rólunk annyit kell tudni, hogy 21-en vagyunk, és komoly küldetésünk van. Járjuk az országot határon innen és túl, beszélgetünk gyerekekkel, felnőttekkel, szépkorúakkal, börtönlakókkal. Falunapon, egyetemen, középiskolákban, óvodában is jártunk, és beszélgetünk arról, hogy a sport mit adott nekünk. Őszintén hiszek abban, hogy a mai generáció számára az ilyen motiváló beszélgetések és előadások rendkívül sokat jelentenek.
Nyilvánosan kiállt a magyar sportélet jövőjéért. Egy videóban foglalt állást. Lett ennek visszhangja, netán támadták ezért?
Mindig is az jellemzett, hogy ami a szívemen, az a számom. Az életem során ezért kaptam már sok kritikát, bántást, de dicséretet is. Sosem foglalkoztam ezzel. Amiben hiszek, azt megteszem. Most is így vagyok. Sok bántást kaptam, de reggel, amikor fölkelek, jókedvűen nézek tükörbe és büszke vagyok. Most érzem igazán úgy, hogy amit én kaptam, azt most vissza tudom adni a sportnak. Minden, ami sport, az nekem szívügyem. Úgy érzem, hogy ami ma Magyarországon a sport területén van – és most ne csak a TAO-rendszerről beszéljünk – az példaértékű. Olyan háttér és olyan lehetőségrendszer jött létre, amely sportolóként büszkeséggel tölt el. Amikor a sportról beszélek, akkor nem csupán egy támogatási formára gondolok, hanem a teljes magyar sportra: arra, hogy gombamód szaporodnak a tanuszodák, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, folyamatosak a létesítményfejlesztések az ország minden pontján, sorolhatnám estig. Én ezt szeretném megvédeni. Azt szeretném, hogy a mostani gyerekek, fiatalok számára megmaradjon ez a lehetőség , mert a sport nemcsak az érmekről szól, hanem a jövőről. Hogyha engem ezért bántanak, akkor nem tudok mit csinálni, mert tiszta a lelkiismeretem. Nem egyedi, hogy van politikai véleményem, azt gondolom, hogy mind a 15 millió magyarnak van politikai véleménye. Vagy ilyen, vagy olyan. Van, aki megtartja magának, van, aki nem tartja meg. Én ilyen vagyok, én nem tartom meg magamnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudnék nagyon jó ízűen elbeszélgetni egy kávé mellett mondjuk egy másik nézetet valló ismerősömmel, barátommal.
- További cikkek: