A vasárnap zárult téli játékokon Norvégia 18 aranyérmet szerzett, ez minden idők legtöbb, egy nemzet által elhódított első hely egyetlen téli olimpián. A norvégok ezzel a saját, korábbi csúcsukat javították meg. Mindemellett, összesen 41 éremmel az éremtáblázat élén végeztek, maguk mögé utasítva a világ összes szuperhatalmát.

A Bø testvérek, Tarjei és Johannes Thingnes a holmenkolleni világkupa-hétvégén, a 15 km-es tömegrajtos verseny után köszöntek el a sportágtól. Visszavonulásuk egy aranykorszak végét jelenti a norvég biatlonsportban.

Fotó: TERJE PEDERSEN / NTB

A sífutózseni, Johannes Høsflot Klæbo egymaga hat aranyérmet nyert – többet, mint a részt vevő országok döntő többsége teljes csapatként. A norvégok 2014 óta minden téli olimpián az éremtáblázat élén zártak, és történelmi összesítésben is ők a legeredményesebb nemzet. Mindezt egy olyan országként, amelynek lakossága jóval kisebb, mint Magyarországé.

Norvégia: a sport nem eredmény, hanem életforma

Norvégiában a sport nem elitprojekt vagy politikai presztízs.

Hanem kultúra.

A friluftsliv – a természetben élés, a szabad levegőn való aktív lét – a norvég identitás része. A gyerekek óvodáskorukban sílécre állnak. A családok hétvégén nem plázába mennek, hanem hegyre. Az országban a lakosság mintegy háromnegyede rendszeresen sportol.

A sport azonban nemcsak a pályán, hanem a közösségben is zajlik. Itt jön képbe a dugnad, a norvégok híres közösségi önkéntessége. A helyi sportklubok nemcsak edzőhelyszínek, hanem közösségi központok: a szülők önkéntesként dolgoznak, pályát takarítanak vagy versenyt szerveznek. Ez teszi a sportot valóban nemzeti üggyé.

A norvég gyermekmodell: nincs tabella 12 éves korig

A norvég sportfilozófia egyik legérdekesebb eleme, hogy 12 éves kor alatt nem számolják az eredményeket csapatsportokban. Nincs tabella, nincs bajnoki cím, nincs nyilvános rangsor. A hangsúly nem a győzelmen, hanem az élményen van.

A korai specializációt kifejezetten elutasítják. A cél: minél több fiatal maradjon bent a sportban minél hosszabb ideig. A norvég szakemberek szerint a túl korai versenyeztetés és specializáció kiégéshez és lemorzsolódáshoz vezet. Ők a hosszú távú fejlődésben hisznek, az eredmények pedig őket igazolják.

A háttérben egy rendkívül erős sporttudományos bázis, az Olympiatoppen működik. Ez a szervezet fogja össze az elit sportágakat, és itt valósul meg a norvég csoda technikai titka: az abszolút tudásmegosztás.

Nincs titkolózás a sportágak között: a sífutók edzői simán leülnek a kajakosokkal tapasztalatot cserélni.

Ennek leglátványosabb példája az alpesi sízők csapata, az „Attacking Vikings”. Míg más nemzeteknél a sztárok külön stábbal és titkolózva készülnek, a norvégoknál Aleksander Aamodt Kilde és társai minden adatukat és videóelemzésüket megosztják egymással. Hisznek benne: ha a csapattársad jobbá válik, az téged is fejlődésre kényszerít. Nem egymást akarják legyőzni az edzésen, hanem együtt a világot.