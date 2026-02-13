Noszály Sándor felidézte: egy 2014-es válás után került nagyon nehéz állapotba, írja a Bors.

Noszály Sándor őszintén beszélt a betegségéről

Fotó: Szabó Gábor - Origo

„2014-ben volt egy válásom, lehet azt mondani, hogy megszakadt a lelkem, nem aludtam 11 napig” - mesélte az Orosz Gyuri Random podcast adásában.

A gyógyszerezés nála kialakult hatásairól is beszélt: „Nekem kémia volt az egész, teletömtek gyógyszerrel és az megbolygatta az agyi kémiámat.”

Noszály Sándor és a betegségtudat kérdése

Szerinte a bipoláris zavar egyik legnagyobb csapdája a hangulati hullámzás:

A bipoláris zavarnál a legnehezebb a betegségtudat, mert amikor az ember egy kicsit fönt van, akkor a világ legboldogabbjának érzi magát.

A kezelés kapcsán hangsúlyozta, hogy szerinte stabilitás nélkül könnyen szélsőségek alakulhatnak ki. Noszály szerint a kezelés fontos része a lítium, amely segíthet az egyensúly fenntartásában.

2024: mélypont után felelősség

Noszály arról is beszámolt, hogy 2024-ben volt olyan időszak, amikor annyira „fönt” érezte magát, hogy nem szedte a gyógyszerét, és 2024 őszén kórházi kezelésre is szorult. Most viszont egyértelműen másként áll a kérdéshez: „Orvoshoz járok és gyógyszert szedek.”

A mindennapokban a kiváltó okok kerülését tartja fontosnak: „Nekem a triggerekre kell figyelni. Nem szabad alkoholt innom, kerülnöm kell a nagy stresszhelyzeteket...”

A beszélgetésben kitért arra is, hogy ismerkedéskor sem titkolja az állapotát, és elmondása szerint volt olyan kapcsolata, amely emiatt ért véget. Jelenleg egyedülálló, de szeretné megtalálni a párját.