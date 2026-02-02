Live
Egészen elképesztő. Rekordot jelentő 540 ezer dollárt fizettek egy árverésen Novak Djokovicnak azért a teniszütőjéért, amellyel nyert a 2012-es Australian Openen.

Az ESPN televíziós csatorna beszámolója szerint ekkora összegért egyetlen más teniszütő sem kelt el korábban az aukciós eseményeken, mint most Novak Djokovicé.

Novak Djokovicnak pályára sem kell lépnie ahhoz, hogy történelmet írjon
Fotó: RYAN PIERSE / POOL

Novak Djokovic pályán kívül is csúcsot döntött

Az előző árverési rekordot 2025-ben állították fel, amikor

 a spanyol Carlos Alcaraz által a 2023-as wimbledoni döntőben Djokovic legyőzésekor használt ütő 173 ezer dollárért talált gazdára.

A 2012-es melbourne-i Grand Slam-torna közel hat órán át tartó fináléjában a szerb teniszező a spanyol Rafael Nadalt győzte le - írja az MTI.

A Djokovic-Alcaraz csata az idei Australian Openen is létrejött: a férfi egyes vasárnapi döntőjében a 22 éves spanyol négy játszmában nyert a Melbourne-ben előzőleg tíz alkalommal is diadalmaskodó, 38 esztendős szerb ellen, aki így változatlanul 24 elsőséggel vezeti a GS-tornagyőztesek örökranglistáját.

