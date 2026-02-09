Ilia Malinin az amerikai címvédésért korcsolyázott vasárnap este, és el is érte a célját, miután az utolsó kűrjében legyőzte a japán Szato Sunt, megszerezve ezzel az aranyérmet a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. Novak Djokovics a helyszínről tekintette meg a csapatverseny utolsó kűrjeit, köztük Malinin produkcióját is, aki a négyfordulatos ugrások koronázatlan királya. A szerb klasszis – érthető módon – nem hitt a szemének, amikor az amerikai bemutatta a szabadon használható hátraszaltót.

Ilia Malinin Novak Djokovicsot is elkápráztatta

Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Novak Djokovics is csak a fejét fogta

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovicsot Malinin szaltója után találta meg a kamera, reakciója pedig mindent elárult. A szerb klasszis 18 hónappal ezelőtt a párizsi ötkarikás játékokon szerzett aranyérmet, amikor legyőzte a döntőben Carlos Alcarazt. Később elárulta, hogy a 2028-as olimpiára is szeretne elutazni, de ezúttal nem ő nyilatkozott az elsőség után.

Láttam Djokovicsot, ez olyan irreális. Hallottam, hogy miután megcsináltam a szaltót, ő úgy állt, hogy a kezét a feje fölé emelte. Ez hihetetlen. Egy életben egyszer adódó pillanat: látni egy híres teniszezőt, aki nézi a teljesítményemet. Teljesen le vagyok nyűgözve

– fogalmazott a versenyt követően Malinin.

Az amerikaiak végül szoros csatában győzték le a japán csapatot, míg Olaszország hazai közönsége előtt ünnepelhetett bronzérmet.