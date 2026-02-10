Megszületett Olasz Anna és olasz férje első gyermeke, Theo. A két éve visszavonult, 32 esztendős szegedi nyíltvízi úszó és kisfia is jól van a Szegedi Úszó Egylet beszámolója szerint. A népszerű, mindig mosolygós sportember Olaszországban, Rómában él, de a magyar úszósportért dolgozik.

Rasovszky Kristóf, Olasz Anna, Rohács Réka és Betlehem Dávid (b-j) ünnepli vb-ezüstérmét 2022-ben a Lupa-tónál Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Olasz Anna novemberben jelentette be, hogy babát vár. A szépséges magyar sportoló néhány éve már az olasz nyíltvízi úszó-válogatott trénerével alkot egy párt. Annyit lehet tudni, hogy Fabrizio az úriember keresztneve, ez alapján lehetséges, hogy a sokszoros világbajnok, olimpiai bajnok medencés és nyíltvízi gyorsúszó, Gregorio Paltrinieri edzőjéről, Fabrizio Antonelliról van szó...

Olasz Anna aranyélete

Kijutott bőségesen a gratulációkból Olasz Annáéknak. „Egyszerűen gyönyörű – máris olyan tökéletes kis arc! És te jó ég... biztosan látszik az olasz báj” – annyira kifejező, annyira elegáns, annyira ellenállhatatlan – méltattta a kis Theót a több száz hozzászóló egyike. A Magyar Úszó-szövetség is elismerését fejezte ki. Mint ismert, a visszavonult versenyző távmunkában Rómából a MÚSZ kötelékében tevékenykedik.

Fokozatosan kaptam egyre komolyabb feladatokat, hiszen először az ifjúságiak mellett voltam sportszakmai koordinátor, később már a felnőtt válogatottnál is, majd a budapesti világbajnokságon csapatvezető lettem. Ráadásul a vb-n a nyílt vízi mellett a medencés úszókkal is dolgozhattam

– mesélte korábban Olasz Anna a Délmagyarnak.

Az úszóként háromszoros világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes kiválóság nagy álma nem teljesült sportolóként: nem sikerült érmet szereznie olimpián, 2021-ben közel állt hozzá, végül negyedik lett. Most kisfia születésével bearanyozódott az élete az örök városban.