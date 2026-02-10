Olekszandra Olijnyikova súlyos sportszerűtlenséget követett el, amikor nem csupán megtagadta a kézfogást Bondár Annával, de a magyar játékos cselekedetét náci bűnökkel hozta párhuzamba. Olijnyikova érvelésének alapja az, hogy Bondár Anna 2022 decemberében részt vett a szentpétervári North Palmyra Trophiesen. Csakhogy ez nem meghívásos bemutató torna, hanem hivatalos WTA-verseny volt. Ha ebből erkölcsi kérdést akarunk csinálni, akkor egyrészt nem egy játékost, hanem a női tenisz világszervezetét kellene számon kérni. A WTA engedélyezte, megszervezte és lebonyolította a tornát – Bondár egyszerűen élt a versenyzési lehetőséggel.

Olekszandra Olijnyikova hamis vádakkal illette Bondár Annát (képünkön) a kolozsvári WTA-tornán. Az ukrán teniszező memóriája szelektív Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Észt, lett, lengyel játékosok is ott voltak Szentpéterváron

A szentpétervári rajtlista önmagáért beszél. A tornán nemcsak magyar, hanem számos más ország versenyzői is elindultak, köztük olyan államokból, amelyek politikailag kifejezetten ellenségesek Oroszországgal szemben – hívja fel erre a figyelmet a Magyar Nemzeten megjelent publicisztika. Ott volt az észt Anett Kontaveit, a lett Jelena Ostapenko és a lengyel Magda Linette is.

Ha Olijnyikova logikáját követjük, akkor ezek a játékosok mind erkölcsi vétséget követtek el. Velük szemben mégsem hangzott el náci párhuzam, sem hangzatos kirohanás.

A grúz Gorgodze miért nem zavarta Olijnyikova kényes erkölcsét?

A leginkább árulkodó részlet azonban Olijnyikova saját múltjából származik. 2025 októberében Kolumbiában pályára lépett a grúz Ekaterine Gorgodze ellen, aki szintén ott volt a 2022-es szentpétervári tornán. Akkor nem volt botrány, nem volt kézfogásmegtagadás, nem volt erkölcsi prédikáció.

Ez a tény világosan mutatja: nem az elv számít, hanem az ellenfél személye.

Szelektív memória Bondár Annával szemben

Mindezek fényében nehéz más következtetésre jutni: Olekszandra Olijnyikova szelektíven alkalmazza saját erkölcsi mércéjét, és a Bondár Anna elleni támadás inkább politikai üzenet, mintsem következetes kiállás. A magyar teniszező elleni vádaskodás nem állja meg a helyét – és végső soron magát Olijnyikovát járatja le.