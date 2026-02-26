Tóth Amarissa az első kiemeltet legyőzve jutott legjobb nyolc közé a törökországi Antalyában zajló salakpályás női challenger-tenisztornán. Pedig a magyar játékos számára nem indult jól az Olekszandra Olijnyikova elleni összecsapás, hiszen hamar szetthátrányba került, sőt az ukrán a 6:1 után 3:0-ra is elhúzott, de aztán parádés játékkal fordított, és kiejtette a top100-as teniszezőt.

Tóth Amarissa fordított Olekszandra Olijnyikova ellen

Fotó: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG

Olijnyikova top100-as játékosként kapott ki

Az ukrán teniszező február elején került be a hírekbe, amikor rendkívül kínos helyzetbe hozta Bondár Annát. Mint ismert, Olinyikova már a mérkőzésük elején leszögezte, hogy nem kíván kezet fogni magyar ellenfelével, győzelme után pedig a náci Németországhoz és a holokauszthoz hasonlította Bondár korábbi szereplését. Talán az ukrán sem gondolta volna, hogy ennyire hamar megjön a következő magyar ellenfél, aki ráadásul szetthátrányban sem adja fel a reményt.

Olinyikova ugyanis nagyon jól kezdett, s 6:1-re húzta be az első játszmát, hogy utána a másodikat is magabiztosan kezdje, ám Tóth Amarissa fordított, a harmadik szettet pedig 6:2-re vitte fel, s jutott be a torna nyolcaddöntőjébe. Az MTI kiemelte, hogy Tóth a karrierje során első alkalommal nyert top100-as rivális ellen.

Tóth következő ellenfele az ötödikként rangsorolt egyiptomi Majar Serif lesz a legjobb nyolc között.

Eredmény

Tóth Amarissa-Olekszandra Olijnikova (ukrán, 1.) 1:6, 6:4, 6:2