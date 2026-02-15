A norvég válogatott nyerte a férfi sífutóváltók versenyét a milánói-cortinai téli olimpia vasárnapi napján: Johannes Hösflot Klaebo pályafutása kilencedik ötkarikás aranyérmét szerezte meg, amivel rekorder lett a téli ötkarikás játékok történetében.

Olimpiai sikertörténet: Johannes Hösflot Klaebo történelmet írt

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Klaebo történelmi, kilencedik olimpiai aranyát nyerte a férfi sífutóváltók versenyében

Az olimpiai bajnoki cím első számú esélyese, a norvég csapat az első váltásnál 7.2, a másodiknál - azaz a klasszikus stílusú résztáv végén - 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak tempóztak éremre esélyesként.

A harmadik, már szabadstílusban indulóknál a norvégok őrizték előnyüket a második helyre előre lépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak. Az éllovasnál utolsónak következett

Klaebo, aki rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat, ezzel rekorder lett, ugyanis a téli játékok történetében még senki nem nyert kilenc aranyérmet.

Mögöttük a franciák zártak másodikként, a harmadik helyet pedig a hatalmasat hajrázó olasz staféta szerezte meg.

Sífutás, férfi 4x7,5 km-es váltó, olimpiai bajnok:

Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 1:04:24.5 óra

2. Franciaország (Schwely Theo, Hugo Lapalus, Mathis Desloges Victor Lovera) 22.2 másodperc hátrány

3. Olaszország (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) 47.9 mp h.

Kingsbury olimpiai aranyéremmel zárta pályafutását

Pályafutása utolsó versenyén aranyérmet nyert a milánói-cortinai téli olimpián Mikaël Kingsbury: a kanadai klasszis a szabadstílusú sízők vasárnapi páros mogul versenyében diadalmaskodott.

A 33 éves Kingsbury ezzel pályafutása második olimpiai bajnoki címét nyerte, karrierjét két ötkarikás arannyal és három ezüsttel fejezte be.

Ez volt Kanada első aranyérme a mostani ötkarikás játékokon.

Szabadstílusú sí, férfi páros mogul, olimpiai bajnok:

Mikaël Kingsbury (Kanada)

2. Horisima Ikuma (Japán)

3. Matt Graham (Ausztrália)