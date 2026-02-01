Jövő pénteken kezdődik a milánói-cortinai téli olimpia, ám miközben megindult a visszaszámlálás, a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy elkészül-e időben az ötkarikás játékokra épített új jégkorong-aréna?

Még daruk és munkagépek dolgoznak a milánói téli olimpia legnagyobb jégkorongcsarnokánál

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Ugyan a hivatalos megnyitó csak pénteken lesz, de az olimpia már egy nappal korábban, február 5-én elindul, méghozzá a női jégkorongtorna nyitómérkőzésével, ahol a házigazda Olaszország játszik majd a francia csapattal. Hogy milyen körülmények között, az egyelőre rejtély.

Napokkal a téli olimpia kezdete előtt még nincs kész az új jégkorongcsarnok

A milánói Santagiulia jégcsarnok helyszínén ugyanis – négy nappal az első mérkőzés előtt – még javában zajlanak a munkálatok, a vadonatúj létesítmény pedig messze nem áll készen a torna megrendezésére – derült ki a BBC helyszíni beszámolójából. A 11 800 férőhelyes Santagiulia jégcsarnok – amely egyike azon két új létesítménynek, amelyet kifejezetten a 2026-os olimpiára építettek – jelenleg sokkal inkább hasonlít egy építkezési területre, mintsem egy világverseny helyszínére. Az épület körül még állványok, építőanyagok, valamint törmelékek és szemét hever mindenütt, miközben a környező utcák le vannak zárva. Az arénán belül sem túl rózsás a helyzet, mivel az étel- és italárusító standok még befejezetlenek és a sajtóközpontban sincsenek ülőhelyek.

Az aréna már az építkezés alatt is folyamatosan a figyelem középpontjában volt és már egy ideje lehetett tudni, hogy a szervezőknek versenyt kell majd futniuk az idővel, hogy elkészüljenek a beruházással. A Santagiulia Ice Hockey Arenát ugyanis a decemberi U20-as világbajnoksággal avatták volna föl, ám az építkezés nem a megfelelő ütemben haladt, így a tornát áthelyezték egy másik csarnokba. Ezután jött az újabb óriási blama, ugyanis kiderült, hogy elszabták a jégfelület méretét, így a pálya rövidebb és keskenyebb lett, mint az NHL-es szabvány.

Bár a Nemzetközi Jégkorongszövetség eleinte bojkottal fenyegetőzött, januárban már „elégedett” volt a látottakkal – annak ellenére, hogy lyukas volt a jég – amikor először tesztelték élesben a téli olimpia legnagyobb jégcsarnokát. Igaz, a bejárás alkalmával lényegében csak azt nézték meg, hogy a jég bírja-e a napi három mérkőzéssel járó terhelést.