Február 6-án rendezték meg a XXV. téli olimpiai játékok megnyitóünnepségét. A szervezők már a megnyitó kezdete előtt rendkívül látványos elemekkel tűzdelt műsort ígértek, többek között az olimpiai lángot eddig soha nem látott módon két helyszínen - Milánóban és Cortinában - tervezték lángra lobbantani.

Látványos showműsorral vette kezdetét a milánói-cortinai téli olimpia

Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

Óriási show-val indult a 2026-os téli olimpia megnyitója

Ami a magyar küldöttséget illeti, összesen 15 sportolónknak szoríthatunk a következő napokban. A jeges sportokban hat rövid pályás gyorskorcsolyázó, két műkorcsolyázó és egy gyorskorcsolyázó képviseli a magyar színeket, míg a havas sportokban négy sífutó és két alpesi síző áll majd rajthoz idén az ötkarikás játékokon.

Rákanyarodva a megnyitó ünnepségre, fontos megjegyezni, hogy több sportág versenye már a hivatalos rajt előtt elkezdődött, ilyen például a női jégkorongtorna vagy a curling. Helyi idő szerint a megnyitó péntek este nyolc órakor vette kezdetét négy helyszínen, a milánói San Siro stadionban, Cortina d’Ampezzóban, Predazzóban és Livignóban. Korábban ehhez hasonlóra még soha nem volt példa. Nagyjából 60 ezer ember, vagyis közel telt ház volt az AC Milan és az Inter legendás arénájában. Rengeteg közismert személyiség tette tiszteletét a megnyitón, többek között a legendás svéd labdarúgó, Zlatan Ibrahimovic, Ferrari egykori F1-es csapatfőnöke, Jean Todt, a korábbi világelső teniszező Boris Becker és Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.

Mariah Carey olaszul énekelt a megnyitón, hatalmas sikere volt

Fotó: ANDREAS RENTZ / POOL

A ceremónia látványos előadással kezdődött, amelyben az olasz zene, művészet és kultúra jeles képviselőire emlékeztek. Az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, Mariah Carey a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő olaszul, amit eredetileg Domenico Modugno énekelt. Az 1990-es és 2000-es évek egyik legsikeresebb női előadója korábban Super Bowl- és NBA-döntőben is énekelt, de most először lépett fel az ötkarikás játékokon. Az olasz himnuszt a szintén Grammy-díjas Laura Pausini énekelte el, a szenvedélyes előadása pedig több ezer embernek okozott libabőrös pillanatokat.