Február 6-án rendezték meg a XXV. téli olimpiai játékok megnyitóünnepségét. A szervezők már a megnyitó kezdete előtt rendkívül látványos elemekkel tűzdelt műsort ígértek, többek között az olimpiai lángot eddig soha nem látott módon két helyszínen - Milánóban és Cortinában - tervezték lángra lobbantani.
Óriási show-val indult a 2026-os téli olimpia megnyitója
Ami a magyar küldöttséget illeti, összesen 15 sportolónknak szoríthatunk a következő napokban. A jeges sportokban hat rövid pályás gyorskorcsolyázó, két műkorcsolyázó és egy gyorskorcsolyázó képviseli a magyar színeket, míg a havas sportokban négy sífutó és két alpesi síző áll majd rajthoz idén az ötkarikás játékokon.
Rákanyarodva a megnyitó ünnepségre, fontos megjegyezni, hogy több sportág versenye már a hivatalos rajt előtt elkezdődött, ilyen például a női jégkorongtorna vagy a curling. Helyi idő szerint a megnyitó péntek este nyolc órakor vette kezdetét négy helyszínen, a milánói San Siro stadionban, Cortina d’Ampezzóban, Predazzóban és Livignóban. Korábban ehhez hasonlóra még soha nem volt példa. Nagyjából 60 ezer ember, vagyis közel telt ház volt az AC Milan és az Inter legendás arénájában. Rengeteg közismert személyiség tette tiszteletét a megnyitón, többek között a legendás svéd labdarúgó, Zlatan Ibrahimovic, Ferrari egykori F1-es csapatfőnöke, Jean Todt, a korábbi világelső teniszező Boris Becker és Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.
A ceremónia látványos előadással kezdődött, amelyben az olasz zene, művészet és kultúra jeles képviselőire emlékeztek. Az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, Mariah Carey a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő olaszul, amit eredetileg Domenico Modugno énekelt. Az 1990-es és 2000-es évek egyik legsikeresebb női előadója korábban Super Bowl- és NBA-döntőben is énekelt, de most először lépett fel az ötkarikás játékokon. Az olasz himnuszt a szintén Grammy-díjas Laura Pausini énekelte el, a szenvedélyes előadása pedig több ezer embernek okozott libabőrös pillanatokat.
A megnyitó – amelyen mintegy 3500 sportoló és 1300 előadó vett részt – egyik emlékezetes pillanataként a játékokat hivatalosan is megnyitó olasz elnököt, Sergio Mattarellát nem más, mint a kilencszeres MotoGP-világbajnok, Valentino Rossi vitte a helyszínre egy villamossal.
A grandiózus showműsor után nem kellett sokat várni a sportolók bevonulására sem. A hagyományoknak megfelelően elsőként Görögország, mint az ókori olimpiák atyja vonult be, majd szépen sorban jöttek az egyes nemzetek képviselői.
A magyar csapat bevonulására viszonylag sokat kellett várni, mivel a 92 nemzetből 86. volt a sorban, amelyik megmutathatta magát a világnak. A piros-fehér-zöld zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence révén két gyorskorcsolyázónk vitte.
A kínai olimpiai csapat 125 fős delegációjában többek között ott volt az a Liu Shaoang, aki 2022-ben még magyar színekben lett olimpiai bajnok. Testvére, Liu Shaolin Sándor azonban nem került be a kínai keretbe, így ő csak a lelátóról szurkolhat Olaszországban. Az izraeli csapatban is van kép magyar származású sportoló Szőllős Noa és Szőllős Barnabás jóvoltából. A két fiatal sportolót alpesi síben láthatjuk majd a következő két hétben.
Utolsó nemzetként a házigazda Olaszország vonult be, majd következtek a hivatalos beszédek. Giovanni Malago, a szervező bizottság elnöke szólt először az egybegyűltekhez. Olaszország kitárja karjait a világ előtt - mondta. Azzal folytatta, mennyire büszkék, hogy az olimpia örökségét továbbvihetik Itáliában, majd felsorolta az eddigi olaszországi olimpiai rendezéseket. Készen állnak arra, hogy történelmet írjanak, ennek jegyében zajlik majd a következő 16 nap. Újfajta téli olimpia lesz ez, amely hatalmas területen oszlik meg. Az egykori futsaljátékos és az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság korábbi elnöke emellett köszönetet mondott a több ezer önkéntesnek is, akik a játékok alatt segítenek a szervezőknek.
Magyarország valamennyi téli olimpián képviseltette magát, téli olimpikonjaink eddig két arany-, két ezüst- és hat bronzérmet nyertek, amivel az örökrangsor 26. helyén áll holtversenyben Liechtensteinnel. 2018-ban Phjongcshangban a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya váltó megszerezte a magyar sport történetének első téli olimpiai bajnoki címét, összesítésben az ország 177. olimpiai aranyérmét.
Cikkünk folyamatosan frissül.
