Akárcsak az előző napokban, ezúttal is ideális időjárás fogadta Bormióban az indulókat. A szombati lesiklásban és a hétfői csapatkombinációban is olimpiai aranyérmes svájci Franjo von Allmen 13 századmásodperccel síelt le gyorsabban, mint az amerikai Ryan Cochran-Siegle, az összetett világkupában éllovas Marco Odermatt viszont a lesikláshoz hasonlóan ezt a menetét is elrontotta - a pálya első harmadában beleakadt egy kapuba - és végül harmadik lett.
58 éve nem történt ilyen bravúr a téli olimpia történetében
Von Allmen ezzel a sportág történetének első férfi versenyzője lett, aki egy olimpián mindkét gyors számot megnyerte, s a negyedik olyan alpesisíző, aki egy játékokon három aranyat szerzett: 1956-ban az osztrák Anton Sailernek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 1968-ban a francia Jean-Claude Killynek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 2002-ben pedig a horvát Janica Kostelicnek (óriás-műlesiklás, műlesiklás, kombináció) sikerült ez a bravúr.
Az izraeli színekben 35-ös rajtszámmal induló Szőllős Barnabás több mint hat másodperces hátránnyal 33. lett a 42 fős mezőnyben - írja az MTI.
Alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:
- Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32 perc
- Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) 0.13 másodperc hátrány
- Marco Odermatt (Svájc) 0.28 mp h.
