Akárcsak az előző napokban, ezúttal is ideális időjárás fogadta Bormióban az indulókat. A szombati lesiklásban és a hétfői csapatkombinációban is olimpiai aranyérmes svájci Franjo von Allmen 13 századmásodperccel síelt le gyorsabban, mint az amerikai Ryan Cochran-Siegle, az összetett világkupában éllovas Marco Odermatt viszont a lesikláshoz hasonlóan ezt a menetét is elrontotta - a pálya első harmadában beleakadt egy kapuba - és végül harmadik lett.

A téli olimpia sztárja, Franjo Von Allmen triplázott Milánóban

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

58 éve nem történt ilyen bravúr a téli olimpia történetében

Von Allmen ezzel a sportág történetének első férfi versenyzője lett, aki egy olimpián mindkét gyors számot megnyerte, s a negyedik olyan alpesisíző, aki egy játékokon három aranyat szerzett: 1956-ban az osztrák Anton Sailernek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 1968-ban a francia Jean-Claude Killynek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 2002-ben pedig a horvát Janica Kostelicnek (óriás-műlesiklás, műlesiklás, kombináció) sikerült ez a bravúr.

Franjo von Allmen is having the time of his life at his first Olympic Games!



Two golds in three days for Switzerland 🤯

🥇 Men's downhill

🥇 Men's team combined with Tanguy Nef#AlpineSkiing #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Xe3MdC3eP2 — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Az izraeli színekben 35-ös rajtszámmal induló Szőllős Barnabás több mint hat másodperces hátránnyal 33. lett a 42 fős mezőnyben - írja az MTI.

Alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32 perc Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) 0.13 másodperc hátrány Marco Odermatt (Svájc) 0.28 mp h.