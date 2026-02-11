Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Megnevezték Magyarország ellenségeit: súlyos támadásra készülnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Franjo von Allmen nyerte a férfi alpesisízők szuperóriás-műlesiklását a milánói-cortinai téli olimpia szerdai versenynapján, ezzel harmadik aranyérmét szerezte.

Akárcsak az előző napokban, ezúttal is ideális időjárás fogadta Bormióban az indulókat. A szombati lesiklásban és a hétfői csapatkombinációban is olimpiai aranyérmes svájci Franjo von Allmen 13 századmásodperccel síelt le gyorsabban, mint az amerikai Ryan Cochran-Siegle, az összetett világkupában éllovas Marco Odermatt viszont a lesikláshoz hasonlóan ezt a menetét is elrontotta - a pálya első harmadában beleakadt egy kapuba - és végül harmadik lett.

A téli olimpia sztárja, Franjo Von Allmen triplázott Milánóban
A téli olimpia sztárja, Franjo Von Allmen triplázott Milánóban
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

58 éve nem történt ilyen bravúr a téli olimpia történetében

Von Allmen ezzel a sportág történetének első férfi versenyzője lett, aki egy olimpián mindkét gyors számot megnyerte, s a negyedik olyan alpesisíző, aki egy játékokon három aranyat szerzett: 1956-ban az osztrák Anton Sailernek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 1968-ban a francia Jean-Claude Killynek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 2002-ben pedig a horvát Janica Kostelicnek (óriás-műlesiklás, műlesiklás, kombináció) sikerült ez a bravúr.

Az izraeli színekben 35-ös rajtszámmal induló Szőllős Barnabás több mint hat másodperces hátránnyal 33. lett a 42 fős mezőnyben - írja az MTI.

Alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

  1. Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32 perc
  2. Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) 0.13 másodperc hátrány
  3. Marco Odermatt (Svájc) 0.28 mp h.
  • Kapcsolódó cikkek:
Erre ki számított? Így reagált a hűtlen olimpikon vallomására a megcsalt nő
Eltört a nyaka, mentőhelikopterrel szállították kórházba a téli olimpia sztárját
Nemcsak a pályán, a tanulásban is jeleskedik a téli olimpia szuperszexi érmese
Kiderült, miért hullottak szét a téli olimpia silány érmei
Liu Shaoanggal meggyűlt a bajuk a magyaroknak, de így is született egy szép siker
Egy nap alatt háromszor bukott a téli olimpia legnagyobb vesztese

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!