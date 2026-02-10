Női 500 méteren Végi Diána Laurára, míg férfi 1000 méteren Nógrádi Bencére – aki a téli olimpia megnyitóján a szintén gyorskorcsolyázó Somodi Majával vitte a magyar zászlót – és a dél-koreai születésű Moon Wonjunra egyaránt csak selejtező vár a negyeddöntőbe jutásért, ugyanakkor egyiküknek sem lesz egyszerű dolga.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók, Major Dominik, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Tiborcz Dániel, Végi Diána Laura és Somodi Maja Dóra (b-j) megkezdik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia küzdelmeit

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Nógrádi például egy futamban szerepel majd korábbi csapattársával, a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes Thomas Nadalinivel, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erős. A Liu Shaoang elleni harc abból a szempontól is érdekesnek ígérkezik, hogy a négy éve még magyar színekben versenyző testvérpár másik tagja, Liu Shaolin Sándor az elbukott elődöntőt követően éppen csapattársát, Nógrádi Bencét tette meg bűnbaknak, mondván nem tudta tartani a tempót.

Moon riválisai sem lesznek könnyebbek tekintve, hogy a kanadai William Dandjinou a legnagyobb favorit és rajta kívül meg kell még küzdenie korábbi honfitársával, Sin Dongminnel is, valamint a francia Etienne Bastier-vel. Az első kettő mellett a négy leggyorsabb harmadik lép a negyeddöntőbe. Végi várható szereplését pedig már az meghatározza, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója a négyes, legelőnytelenebb lesz, így bravúr lenne ha a holland, kanadai, kínai vetélytársat felvonultató négyesből továbbjutna.

Az egyetlen éremosztó szám a 2000 méteres vegyes váltó lesz, amelyben a magyarok négy éve bronzérmet nyertek.

Csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez - utóbbi Milánóban is rajthoz áll -, az Európa-bajnok Jászapáti Petra térdszalagszakadása miatt lemaradt a mostani ötkarikás játékokról, Kónya Zsófia pedig nem jutott ki. Ennek fényében az új csapattól már az is szép eredmény lenne, ha a negyeddöntőben továbbjutna egy olyan futamból, melyben ott lesz az aranyesélyes holland és olasz négyes, valamint a lengyel kvartett. Az első kettő biztosan elődöntős lesz, a három futamból a két gyorsabb harmadik helyezett is folytathatja a küzdelmet – írja az MTI.