A milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén az előzetes hírekkel ellentétben egy technikai probléma miatt nem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hozta be a magyar zászlót Veronában, hanem a páros műkorcsolyában negyedikként végző kettős helyett – akárcsak a nyitóünnepségen – Somodi Maja és Nógrádi Bence vonulhatott be a nemzeti lobogóval. A magyarok bevonulását itt nézheti meg!
Az egyes küldöttségek ezúttal nem teljes létszámban vonultak fel, hiszen sok sportoló már hazautazott, de így szép létszámmal képviselték magukat. A bevonulási procedúra – amelyen a hagyományokhoz híven a nemzetek keveredtek egymás között – azonban a nyitóünnepséggel ellentétben jóval gyorsabb volt. Jelen volt Sulyok Tamás államfő is, aki milánói nyitóeseményen is ott volt, majd ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 kilométeres férfi síatlon-versenyt is.
Kialudt a láng, véget ért a 2026-os téli olimpia
A záróünnepség elején jutalmazták a női és férfi sífutók 50 kilométeres versenyének dobogósait. Az éremosztó ceremónián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry is jelen volt.
Giovanni Malago, a szervező bizottság elnöke szólt először az egybegyűltekhez. „Megígértük a sportolóknak, hogy különleges élményekben lesz részük, első osztályú helyszínekkel, gyönyörű környezetben, ami fenntartható örökséget is nyújt. Szép volt, Olaszország! Betartottad az ígéretedet!” – mondta, majd azzal folytatta, hogy köszönetet mondott minden közreműködőnek, aki hozzájárult a sikeres rendezéshez.
Kirsty Coventry, a NOB elnöke azzal kezdte, hogy ámulatba ejtette őt a sportolók teljesítménye.
Hihetetlenek voltatok, mindannyian. Bátrak, rettenthetetlenek. Teljes szívvel és szenvedéllyel, mindent ott hagytatok a jégen és a havon. Két hihetetlen hét volt, amit teljeséggel éltünk meg. Mindent beleadtatok és nagyszerű élményeket szereztetek nekünk. Ez az igazi olimpiai szellem: versenyezni, átölelni és felemelni egymást. Megmutatták milyen a kiválóság, a tisztelet és a barátság egy olyan világban, amely néha elfelejti ezeket az értékeket
– üzente a NOB első női és egyben első afrikai elnöke, aki úszóként maga is kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát.
A hagyományoknak megfelelően ünnepélyesen felvonták a görög zászlót, majd a záróünnepségen hivatalosan is átadták a stafétát, így bemutatkozott a négy év múlva esedékes játékok házigazdája, Franciaország is. Milánó polgármestere, Giuseppe Sala és Cortina d’Ampezzo polgármestere, Gianluca Lorenzi ünnepélyes keretek között átadták az olimpiai zászlót a francia szervezőknek.
A záróünnepélyen fergeteges koncertet adott a korábban a Sziget fesztiválon is fellépő Major Lazor, valamint Mø, DJ Snake és DJ Alfa.
Illetve a verónai Achille Lauro is színpadra lépett, ahol olaszul énekelt.
A záróünnepség végén eloltották Milánóban és Cortinában is az olimpiai lángot, amelyet videókapcsolat segítségével közvetítettek. Az állatok védelme miatt Veronában nem engedélyezték a tűzijátékot, így a hagyományos záróprocedúrát ezúttal fényshow váltotta fel.
A 2026-os téli olimpia éremtáblázatát nagy fölénnyel Norvégia nyerte (18 arany, 12 ezüst és 11 bronzérem). A skandináv ország mögött az Egyesült Államok (12 arany, 12 ezüst, 9 bronz) és Hollandia (10, 7, 3) végzett a második, illetve a harmadik helyen. A házigazda Olaszország negyedik lett. A két arany-, két ezüst- és hat bronzéremmel az örökrangsor 28. helyén álló magyarok ezúttal érem nélkül zárták a játékokat.
