A milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén az előzetes hírekkel ellentétben egy technikai probléma miatt nem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hozta be a magyar zászlót Veronában, hanem a páros műkorcsolyában negyedikként végző kettős helyett – akárcsak a nyitóünnepségen – Somodi Maja és Nógrádi Bence vonulhatott be a nemzeti lobogóval. A magyarok bevonulását itt nézheti meg!

A látványos showműsor a téli olimpia záróünnepségén sem maradt el

Fotó: KEITA IIJIMA / Yomiuri

Az egyes küldöttségek ezúttal nem teljes létszámban vonultak fel, hiszen sok sportoló már hazautazott, de így szép létszámmal képviselték magukat. A bevonulási procedúra – amelyen a hagyományokhoz híven a nemzetek keveredtek egymás között – azonban a nyitóünnepséggel ellentétben jóval gyorsabb volt. Jelen volt Sulyok Tamás államfő is, aki milánói nyitóeseményen is ott volt, majd ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 kilométeres férfi síatlon-versenyt is.

Kialudt a láng, véget ért a 2026-os téli olimpia

A záróünnepség elején jutalmazták a női és férfi sífutók 50 kilométeres versenyének dobogósait. Az éremosztó ceremónián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry is jelen volt.

Giovanni Malago, a szervező bizottság elnöke szólt először az egybegyűltekhez. „Megígértük a sportolóknak, hogy különleges élményekben lesz részük, első osztályú helyszínekkel, gyönyörű környezetben, ami fenntartható örökséget is nyújt. Szép volt, Olaszország! Betartottad az ígéretedet!” – mondta, majd azzal folytatta, hogy köszönetet mondott minden közreműködőnek, aki hozzájárult a sikeres rendezéshez.

Kirsty Coventry, a NOB elnöke azzal kezdte, hogy ámulatba ejtette őt a sportolók teljesítménye.

Hihetetlenek voltatok, mindannyian. Bátrak, rettenthetetlenek. Teljes szívvel és szenvedéllyel, mindent ott hagytatok a jégen és a havon. Két hihetetlen hét volt, amit teljeséggel éltünk meg. Mindent beleadtatok és nagyszerű élményeket szereztetek nekünk. Ez az igazi olimpiai szellem: versenyezni, átölelni és felemelni egymást. Megmutatták milyen a kiválóság, a tisztelet és a barátság egy olyan világban, amely néha elfelejti ezeket az értékeket

– üzente a NOB első női és egyben első afrikai elnöke, aki úszóként maga is kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát.