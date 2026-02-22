Live
Kialudt a február 6-án meggyújtott láng, ezzel vasárnap hivatalosan is befejeződött XXV. téli ötkarikás játékok, melynek Milánó és Cortina d'Ampezzo adott otthont. A Veronai Arénában megrendezett olimpiai záróünnepségen ezúttal is két gyorskorcsolyázónk, Somodi Maja és Nógrádi Bence vitte a magyar zászlót.

A milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségén az előzetes hírekkel ellentétben egy technikai probléma miatt nem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hozta be a magyar zászlót Veronában, hanem a páros műkorcsolyában negyedikként végző kettős helyett – akárcsak a nyitóünnepségen – Somodi Maja és Nógrádi Bence vonulhatott be a nemzeti lobogóval. A magyarok bevonulását itt nézheti meg!

A látványos showműsor a téli olimpia záróünnepségén sem maradt el
A látványos showműsor a téli olimpia záróünnepségén sem maradt el
Fotó: KEITA IIJIMA / Yomiuri

Az egyes küldöttségek ezúttal nem teljes létszámban vonultak fel, hiszen sok sportoló már hazautazott, de így szép létszámmal képviselték magukat. A bevonulási procedúra – amelyen a hagyományokhoz híven a nemzetek keveredtek egymás között – azonban a nyitóünnepséggel ellentétben jóval gyorsabb volt. Jelen volt Sulyok Tamás államfő is, aki milánói nyitóeseményen is ott volt, majd ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 kilométeres férfi síatlon-versenyt is. 

Kialudt a láng, véget ért a 2026-os téli olimpia

A záróünnepség elején jutalmazták a női és férfi sífutók 50 kilométeres versenyének dobogósait. Az éremosztó ceremónián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry is jelen volt.

Giovanni Malago, a szervező bizottság elnöke szólt először az egybegyűltekhez. „Megígértük a sportolóknak, hogy különleges élményekben lesz részük, első osztályú helyszínekkel, gyönyörű környezetben, ami fenntartható örökséget is nyújt. Szép volt, Olaszország! Betartottad az ígéretedet!” – mondta, majd azzal folytatta, hogy köszönetet mondott minden közreműködőnek, aki hozzájárult a sikeres rendezéshez.

Kirsty Coventry, a NOB elnöke azzal kezdte, hogy ámulatba ejtette őt a sportolók teljesítménye. 

Hihetetlenek voltatok, mindannyian. Bátrak, rettenthetetlenek. Teljes szívvel és szenvedéllyel, mindent ott hagytatok a jégen és a havon. Két hihetetlen hét volt, amit teljeséggel éltünk meg. Mindent beleadtatok és nagyszerű élményeket szereztetek nekünk. Ez az igazi olimpiai szellem: versenyezni, átölelni és felemelni egymást. Megmutatták milyen a kiválóság, a tisztelet és a barátság egy olyan világban, amely néha elfelejti ezeket az értékeket

 – üzente a NOB első női és egyben első afrikai elnöke, aki úszóként maga is kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát.

President of the International Olympic Committee (IOC) Kirsty Coventry (R) delivers a speech next to President of the Organising Committee for the 2026 Olympic and Paralympic Winter Games Giovanni Malago at the closing ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Verona Arena in Verona, northern Italy, on February 22, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Kirsty Coventryt ámulatba ejtette a sportolók teljesítménye
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A hagyományoknak megfelelően ünnepélyesen felvonták a görög zászlót, majd a záróünnepségen hivatalosan is átadták a stafétát, így bemutatkozott a négy év múlva esedékes játékok házigazdája, Franciaország is. Milánó polgármestere, Giuseppe Sala és Cortina d’Ampezzo polgármestere, Gianluca Lorenzi ünnepélyes keretek között átadták az olimpiai zászlót a francia szervezőknek.

A záróünnepélyen fergeteges koncertet adott a korábban a Sziget fesztiválon is fellépő Major Lazor, valamint Mø, DJ Snake és DJ Alfa.

Illetve a verónai Achille Lauro is színpadra lépett, ahol olaszul énekelt.

A záróünnepség végén eloltották Milánóban és Cortinában is az olimpiai lángot, amelyet videókapcsolat segítségével közvetítettek. Az állatok védelme miatt Veronában nem engedélyezték a tűzijátékot, így a hagyományos záróprocedúrát ezúttal fényshow váltotta fel.

A 2026-os téli olimpia éremtáblázatát nagy fölénnyel Norvégia nyerte (18 arany, 12 ezüst és 11 bronzérem). A skandináv ország mögött az Egyesült Államok (12 arany, 12 ezüst, 9 bronz) és Hollandia (10, 7, 3) végzett a második, illetve a harmadik helyen. A házigazda Olaszország negyedik lett. A két arany-, két ezüst- és hat bronzéremmel az örökrangsor 28. helyén álló magyarok ezúttal érem nélkül zárták a játékokat.

