Pénteken kezdődik a milánói téli olimpia, ahol a gyorskorcsolyázók között abszolút éremesélyesnek számít Jutta Leerdam. aki annak ellenére lesz ott 1000 és 500 méteren, hogy kedvenc távján hatalmasat esett a decemberi olimpiai kvalifikációs versenyen.
„Összesen csak kilenc holland nő kvalifikálhatta magát az olimpiára és szerencsére nekem is sikerült 500 méteren. Mivel egy hely még kiadó volt 1000 méteren, a KNSB úgy döntött, hogy nekem szavaz bizalmat. A legjobban azonban annak örülök, hogy ez a döntés senkit sem érintett hátrányosan. Nagyon hálás vagyok. Milánó, készülj, mert jövünk” – mondott köszönetet a holland szövetségnek Leerdam a közösségi oldalán.
A téli olimpia királynője magángéppel ment Milánóba
A négy éve 1000 méteren ezüstérmet nyert holland klasszis így pályafutása második ötkarikás játékára készülhet, az első óta pedig hatalmasat fordult vele a világ. Jól mutatja mindezt, hogy mára már több mint 5 millió követője van az Instagramon, persze az elképesztő népszerűségének az is betudható, hogy az influnszerből lett profi bokszoló, Jake Paul a vőlegénye. A globális hírnév természetesen jobbnál jobb szponzorokkal és lehetőséggel is járt, így
Leerdam a legtöbb sportolóval ellentétben, egészen más körülmények között utazott a február 6. és 22. között megrendezésre kerülő tornára.
A 27 éves sportoló a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiből kiderült, hogy nem akármilyen módon utazott Olaszországba. A világ első magánrepülőgép-társasága, a KiMi Aviation biztosított számára egy luxus-privatjetet, amelynek narancssárgára festett kabinja tele volt „sok sikert, Jutta” feliratokkal, a személyzet pedig személyre szabott muffinokat szolgált fel neki és a családjának, amelyeken hasonló jókívánságok szerepeltek, és természetesen mindenhol a hétszeres világbajnok fotói voltak láthatóak. A luxusútról Leerdam az Instagram-oldalán is megosztott néhány képet.
