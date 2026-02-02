Pénteken kezdődik a milánói téli olimpia, ahol a gyorskorcsolyázók között abszolút éremesélyesnek számít Jutta Leerdam. aki annak ellenére lesz ott 1000 és 500 méteren, hogy kedvenc távján hatalmasat esett a decemberi olimpiai kvalifikációs versenyen.

A holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam olimpiai bajnok lenne Milánóban

Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

„Összesen csak kilenc holland nő kvalifikálhatta magát az olimpiára és szerencsére nekem is sikerült 500 méteren. Mivel egy hely még kiadó volt 1000 méteren, a KNSB úgy döntött, hogy nekem szavaz bizalmat. A legjobban azonban annak örülök, hogy ez a döntés senkit sem érintett hátrányosan. Nagyon hálás vagyok. Milánó, készülj, mert jövünk” – mondott köszönetet a holland szövetségnek Leerdam a közösségi oldalán.

A téli olimpia királynője magángéppel ment Milánóba

A négy éve 1000 méteren ezüstérmet nyert holland klasszis így pályafutása második ötkarikás játékára készülhet, az első óta pedig hatalmasat fordult vele a világ. Jól mutatja mindezt, hogy mára már több mint 5 millió követője van az Instagramon, persze az elképesztő népszerűségének az is betudható, hogy az influnszerből lett profi bokszoló, Jake Paul a vőlegénye. A globális hírnév természetesen jobbnál jobb szponzorokkal és lehetőséggel is járt, így