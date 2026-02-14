Évek óta bevett szokás, hogy a nyári és téli olimpiai játékok szervezői óvszert osztanak szét ingyenesen a sportolók között, hogy elősegítsék a biztonságos szexuális együttlétet és a nemi úton terjedő betegségek megelőzését.

Fotó: MILLEREAU PHILIPPE / KMSP

Először 1988-ban Szöulban vezették be ezt a gyakorlatot, ami mára már hagyománnyá vált és az idei milánói-cortinai ötkarikás játékokon sem szakadt meg. Összesen több mint 9700 óvszert biztosítottak a szervezők a sportolóknak Milánóban, Cortinában, Bormióban és Livignóban. Ez a mennyiség nagyjából személyenként három darabnak felel meg, tekintve, hogy 2900 sportoló vesz részt az olimpián.

A szervezők vélhetően számoltak vele, hogy nem lesz elegendő ez a mennyiség, mivel már korábban jelezték, hogy tartalékok is rendelkezésre állnak, arra azonban aligha számítottak, hogy ilyen rövid idő alatt fogy majd ki a készlet.

Az olasz La Stampa című lap arról számolt be ugyanis, hogy mindössze három nap alatt fogytak el a fiamesi olimpiai faluban elszállásolt sportolóknak szánt óvszerek, ami rekordnak számít.

A készlet mindössze három nap alatt elfogyott. Azt ígérték, hogy fogunk még kapni, de ki tudja, mikor

– nyilatkozta a lapnak egy nevét elhallgatni kérő sportoló.

A lap szerint a szervezők nem voltak túl nagyvonalúak e tekintetben. Csak összehasonlításként a 2024-es párizsi nyári játékokon összesen 300 ezer óvszert osztottak szét, vagyis a mostani hiány egyértelműen azt mutatja, hogy a sportolók igényei magasan túlszárnyalták a szervezők várakozásait.