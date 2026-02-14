Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os téli olimpia egyik legfurcsább sztorija van kibontakozóban. A sportolók számára az olimpiai faluban elhelyezett közel 10 ezer darab óvszer rekordidő alatt elfogyott.

Évek óta bevett szokás, hogy a nyári és téli olimpiai játékok szervezői óvszert osztanak szét ingyenesen a sportolók között, hogy elősegítsék a biztonságos szexuális együttlétet és a nemi úton terjedő betegségek megelőzését.

Az olimpiai faluban sem unatkoznak a sportolók
Az olimpiai faluban sem unatkoznak a sportolók
Fotó: MILLEREAU PHILIPPE / KMSP

Több ezer óvszer fogyott el három nap alatt az olimpiai faluban

Először 1988-ban Szöulban vezették be ezt a gyakorlatot, ami mára már hagyománnyá vált és az idei milánói-cortinai ötkarikás játékokon sem szakadt meg. Összesen több mint 9700 óvszert biztosítottak a szervezők a sportolóknak Milánóban, Cortinában, Bormióban és Livignóban. Ez a mennyiség nagyjából személyenként három darabnak felel meg, tekintve, hogy 2900 sportoló vesz részt az olimpián. 

A szervezők vélhetően számoltak vele, hogy nem lesz elegendő ez a mennyiség, mivel már korábban jelezték, hogy tartalékok is rendelkezésre állnak, arra azonban aligha számítottak, hogy ilyen rövid idő alatt fogy majd ki a készlet.

Az olasz La Stampa című lap arról számolt be ugyanis, hogy mindössze három nap alatt fogytak el a fiamesi olimpiai faluban elszállásolt sportolóknak szánt óvszerek, ami rekordnak számít.

A készlet mindössze három nap alatt elfogyott. Azt ígérték, hogy fogunk még kapni, de ki tudja, mikor

 – nyilatkozta a lapnak egy nevét elhallgatni kérő sportoló.

A lap szerint a szervezők nem voltak túl nagyvonalúak e tekintetben. Csak összehasonlításként a 2024-es párizsi nyári játékokon összesen 300 ezer óvszert osztottak szét, vagyis a mostani hiány egyértelműen azt mutatja, hogy a sportolók igényei magasan túlszárnyalták a szervezők várakozásait.

  • Kapcsolódó cikkek:
Drámai vallomást tett a téli olimpia magyar sztárja
Magyarok előtt írt történelmet a téli olimpiák Michael Phelpse
Hetedik olimpiáján a fiával együtt versenyez a 46 éves legenda
Itt a csúcspont: a kisfia sírva hívta haza az olimpia olasz hősét
Sokkoló hírt kapott Lindsey Vonn, ami az életére is hatással lehet
Taylor Swift is hozzájárult a téli olimpia sikertörténetéhez
Magyar „szupersztár” a milánói olimpián – lehull a lepel az önkéntesek világáról
16 évig nem találták, az olimpiáról rögtön a börtönbe vitték
Elképesztő izgalmakat hozott Liu Shaoang elődöntője a téli olimpián
Hihetetlen dráma a téli olimpián: centik döntöttek a magyar továbbjutásról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!