A téli olimpia szervezői a hagyományoknak megfelelően idén is több ezer darab óvszert osztottak szét ingyenesen a sportolók között, hogy elősegítsék a biztonságos szexuális együttlétet és a nemi úton terjedő betegségek megelőzését. A mennyiség azonban korántsem bizonyult elegendőnek, ugyanis a vártnál jóval hamarabb, rekordot jelentő három nap alatt fogyott el az összes. Különösen aggasztó lehetett, hogy múlt hétvégén, éppen Valentin-nap előtt ürült ki a készlet.

Rekordsebességgel fogytak el az óvszerek az olimpiai faluban

Fotó: Twitter

A korábbi olimpiákkal ellentétben a milánói-cortinai ötkarikás játékok szervezői nem voltak túl nagyvonalúak, ugyanis idén több mint 9700 óvszert biztosítottak a sportolóknak Milánóban, Cortinában, Bormióban és Livignóban, ami nagyjából személyenként három darabnak felel meg, tekintve, hogy 2900 sportoló vesz részt az olimpián. Csak összehasonlításként a 2024-es párizsi nyári játékokon összesen 300 ezer óvszer került kiosztásra. Ugyan az olasz szervezők már korábban is jelezték, hogy tartalékok is rendelkezésre állnak, de azt nem tudták megmondani, hogy mikor érkezhet az utánpótlás.

Már a neten árulják az olimpiai óvszereket

A történetben most jött egy extra csavar. Nyilván a használati jellegéből adódóan sokan elsőre azt hihetnénk, hogy a kondomhiány csak is a szex miatt keletkezhetett, azonban könnyen lehet, hogy más dolog áll a háttérben. Az Il Giornale olasz napilap információi szerint az elmúlt napokban vírusként kezdett terjedni az interneten az a kép, miszerint online oldalakon, köztük a Vinteden kezdték ereklyeként árulni az olimpia hivatalos logójával ellátott óvszereket – ráadásul meglehetősen borsos áron. Egyetlen csomag ára nem kevesebb, mint 105 euró, vagyis nagyjából 40 ezer forint.

Olimpiadi 2026, "finiti in tre giorni i 10mila preservativi regalati dal Comitato ai 2800 atleti, molti pezzi trovati in vendita online a 100 euro" https://t.co/HRqT1LdiQ1 — Il Giornale d'Italia (@Giornaleditalia) February 16, 2026

